扶植庇護工場 桃園、台中推出獎勵金

桃園市有19家庇護工場提供178個職缺，雖轉銜比例高於全國平均，但普遍面臨營業能力不足等挑戰，勞動局昨表示，將透過營業額獎勵、專業人力加碼等配套，協助提升營運效能。台中市為扶植庇護就業，明年也將試辦推出轉銜就業獎勵金，個案與企業都有獎勵。

桃園市庇護工場類型涵蓋餐飲、烘焙、清潔、文創印刷、農產品等，據統計，今年轉銜20個庇護員工至一般職場，桃園轉銜比率達12.5%，高於全國平均的4至5%。

不過勞動局坦言，桃園市庇護工場仍面臨許多挑戰，雖平均年營業額為590萬元，但平均淨利僅24萬元，難以支應成本；庇護工場將員工薪資與生產能力掛鉤，薪資水準普遍低於基本工資，也遭CRPD國際審查委員會批評。

勞動局表示，為回應國際審查意見，推出改革措施包含將轉銜成效納入評鑑指標；當產能核薪達基本工資3分之1時，就加碼補助1名專業人力；實施營業額提升獎勵計畫，其中50%需分配給庇護員工；明年也已申請勞動部經費補助，將安排至少14名庇護員工職場見習訓練，目標轉銜就業6人。

桃市議員謝美英說，加碼補助專業人力及營業額獎勵金是最實質的挹注，但必須持續追蹤及檢討，不能只是一次性的撒幣政策；議員張碩芳也樂見勞動局改革，但提醒注意轉銜後的就業穩定性，需要長期投入資源給接受轉銜的雇主，才能讓員工在一般職場穩定任職。

台中市目前共8家庇護工場，提供126個庇護性就業職缺，則遭民代批評庇護量能不足、就業型態單一，且薪資偏低。台中市勞工局長林淑媛說，庇護工場主要協助尚無法進入一般職場的身障者培養工作能力，近3年已協助23人轉銜一般性職場，未來將強化「可移轉性設計」，協助員工轉銜。

勞工局也說明，明年將推動「庇護性就業者就業力提升試辦計畫」，提供個案轉銜就業獎勵金，每月最高補助1萬元，企業聘用庇護員工也有獎，每月最高補助1.5萬元，補助最長皆為18個月。

