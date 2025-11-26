扶植文創大平台1／國際參與、獎金雙創新高 王時思：TCCF是促進全球業者共創的平台
2025TCCF（創意內容大會）圓滿落幕，為期4天的活動匯聚上萬人次業界人士，國際參與廣度和專業深度更甚以往，已從區域性展會轉型為亞洲重要的國際內容交易平台。
今年除了提案獎金突破新台幣1,000萬元創新高，還首度設立遊戲數位基金，並與日韓等國際夥伴簽訂多項合作意向書，期許台灣成為多元開放、科技背景強大的文化內容產業推手。
文策院董事長王時思表示，全球內容產業正快速轉型，觀眾走向多平台、個人化體驗，帶動沉浸式與互動內容興起。文化科技與 IP 極大化亦成為核心動能，讓好故事跨越影視、遊戲與音樂，開創更多合作機會。TCCF正是促進全球業者共創的平台，也成為國際內容產業矚目的焦點。
文策院長王敏惠出席頒獎典禮表示，TCCF至今舉辦第6年，越來越受國際市場關注。本屆「FORUM國際論壇」邀請多位國際專業人士分享；「MARKET市場展」交流也十分熱絡。至於在「PITCHING提案大會」獲獎的台灣與國際團隊，也期盼把企劃變成多元跨界的改編作品。
更多鏡週刊報導
扶植文創大平台2／林志玲青睞女性視角題材 他抱走最大獎TAICCA X CNC AWARD
扶植文創大平台3／台灣經典偶像劇深植人心 提案大會增設愛情專場聚焦優勢
其他人也在看
多元美食市集串聯 耶誕歡樂趣味滿分
記者蔡琇惠／新北報導 年末最大冬季盛事「2025新北歡樂耶誕城」於14日正式登場，新…中華日報 ・ 1 天前
中山醫大世界愛滋病日活動 羅一鈞：HIV感染數今年可望低於900例
為打破HIV的迷思與標籤、提升校園對公共衛生的友善與理解，台中中山醫大25日舉辦「圖書館週暨世界愛滋病日系列活動」，衛福部疾管署署長羅一鈞出席活動，並表示，今年台灣新增HIV感染人數，可望低於900例中廣新聞網 ・ 1 天前
Mazda參加東京六本木新城聖誕市集，MX-5化身聖誕裝置供拍照打卡
2025六本木聖誕已在11/4點燈，400公尺燈海大道讓六本木化身銀白世界，而六本木新城聖誕市集也於日前11/22展開，今年Mazda參加並展出MX-5，同時打造舞台供民眾拍照打卡。11/4～12/25的東京聖誕活動六本木新城欅坂照明已點燈，超過90萬顆、長達400公尺的燈海讓六本木變成雪與藍浪漫世界，除了浪漫燈海大道，今年第19屆的六本木新城聖誕市集2025也在11/22展出(11/22～12/25)，聖誕市集除有十間店家帶來熱紅酒、香腸等道地德國美食外，身為贊助商之一的Mazda也加入展出，由於今年聖誕市集主題為「我們跳恰恰舞吧」，因此Mazda則於是現場展出MX-5呼應主題，同時也打造聖誕裝置舞台供參觀民眾拍照打卡，期間有去東京六本木的可以去參觀感受聖誕歡樂氣氛。東京六本木新城欅坂照明日期為11/4~12/25。六本木新城聖誕市集2025也於11/22展出(11/22～12/25)。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
想知道世界各地換牙傳說、史前人類拔牙習俗嗎？ 南科考古展報你知
南科考古館推出全新特展「牙齒知多少：全糖市的神秘面具」，以牙齒為主題，結合精彩的故事敘述與研究發現，透過標本模型與互動裝置，帶領親子從多角度認識牙齒在人類生活、歷史上的重要性，及其代表的文化象徵意義，還有世界各地的換牙傳說、史前台灣的拔牙習俗與刻牙紋飾等，內容有趣，今天熱鬧揭幕。自由時報 ・ 1 天前
凱道公益路跑投入社會救助! "黃阿瑪"化身反詐吉祥物
民視新聞／綜合報導知名寵物貓咪黃阿瑪與台北市不動產公會，邀請刑事警察局共同參與公益路跑活動，周日從總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，寵物貓咪黃阿瑪也擔任反詐吉祥物，手持反詐宣導牌，一同防詐。這一次公益路跑活動，多半是年輕族群及親子報名參加，活動除了將路跑報名費投入社會救助、長者照護與弱勢關懷公益使用，現在詐騙百百種，也能提醒大家得留心千變萬化的詐騙手法。原文出處：凱道公益路跑投入社會救助！ 「黃阿瑪」化身反詐吉祥物 更多民視新聞報導假的! AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶 縣府:別上當遭詐不只26人! 耐斯旅行社遭車商控買車尾款也沒匯日本賞楓行遭臨時取消! 旅行社晚間全數退款 達民事和解民視影音 ・ 1 天前
元富證券揪癌症希望基金會 挺癌友
台新新光金控旗下元富證券長期投入公益行動，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏25日前往癌症希望基金會，捐贈1,000份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。工商時報 ・ 1 天前
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
台新新光金控旗下元富證券，今年再度攜手癌症希望基金會合作「送愛到病房」關懷計畫，以行動支持癌友。元富證券董事長陳俊宏今（25）日前往癌症希望基金會，捐贈1千份癌友關懷禮，交由基金會團隊前往全台各大醫院訪視及關懷癌友。盼藉由實際行動傳遞溫暖與祝福，為癌友注入持續前行的力量，助使抗癌之路走得更加順遂。品觀點 ・ 1 天前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 18 小時前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 15 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
接客串被放鴿子 汪東城直播批劇組：當初怎不想好再問
男星汪東城近年將事業重心移往中國，日前他直播透露，原本已答應一個客串邀約，卻突遭劇組以「角色年齡設定問題」為由婉拒，讓他不悅直言：當初怎麼不想好才問」鏡新聞 ・ 13 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 17 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 13 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 21 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前
張學友「斷崖式衰老」？停車場被拍 64歲近照粉絲認不出：真的是天王嗎
64 歲「歌神」張學友近期在新加坡展開巡迴演唱會，沒想到他一下車的隨手影像竟在網路上掀起熱議。畫面中，張學友身穿夾克外套、戴著口罩與鴨舌帽，鬢角明顯剃短、眉色偏淡，被許多網友形容「突然老很多」，甚至有人直言有種「斷崖式衰老」的衝擊感，引發討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則
生活中心／杜子心報導台灣旅館林立，不少人臨時需要過夜時都會選擇汽車旅館休息，但近日一名女網友卻遇上離譜情況，她表示自己北上與男友見面後入住汽車旅館，兩人外出吃宵夜後男友因家規嚴格必須先回家，沒想到她獨自回到旅館時竟被櫃檯要求「女生不能一個人住」，還被逼在凌晨3點前退房。整起事件在網路論壇《 Dcard 》上曝光後，瞬間引爆討論，不少網友表示「第一次聽過這種規定」，更質疑旅館半夜趕客人才是真正危險。民視健康長照網 ・ 1 天前