扶植文創大平台2／林志玲青睞女性視角題材 他抱走最大獎TAICCA X CNC AWARD

文策院董事長王時思（左1）頒發最大獎TAICCA X CNC AWARD給日本導演久保田徹（右二）的紀錄片《My Camera, My Gun》。（文策院提供）

本屆TCCF提案大會總計有34個單位、提供41個獎項，最大獎「TAICCA X CNC AWARD」由文策院與法國國家電影與動畫中心（CNC）共同設置，頒給日本導演久保田徹的紀錄片《My Camera, My Gun》，獎金3萬美元。

文策院董事長王時思頒獎時表示，近700個企劃歷經提案、初審和複審，再到上台領獎，這一路的陪伴非常有價值。她感謝贊助支持單位，一起努力促成台灣與國際聯手，成為世界文化內容重要的一員。

文策院設立的故事專場大獎「TAICCA Award：Best Story」，由漫畫作品《流氓書店》獲得，獎金30萬元。中華電信持續鼓勵團隊發揮創意，在Project企劃單元設立最高獎金60萬元的Hami Video最佳創意獎，得主為長片《引魂燈》。

獲「林志玲未來力量獎」的長片《逆流之舞》製作團隊與林志玲（右一）合影。（文策院提供）

藝人林志玲首度以個人身分設「林志玲未來力量獎」，頒給長片《逆流之舞》、動畫《Titi & Roro》和印法合製紀錄片《How Sweet Does the Honey Taste？》，各獲50萬元獎金。她致詞分享，設獎是為了鼓勵創作者勇於突破，這次特別選擇以女性角度為主的創作，期待優秀的企劃得到啟發與改編的力量。

備受青睞的影集企劃《分手擂台 - 你還愛我嗎？》總計拿5個獎，是本屆提案大會的大贏家。漫畫作品《妖怪五星好評》因優質改編潛力，同時獲得「晴天影像原創 IP 獎」與「翔英原創 IP 潛力獎」。

為提升現場的即時參與，今年特別推出由入場專業人士共同選出的「我推的企劃獎」及「我推的故事獎」，分別由影集企劃《Never the Bride》與出版文本《一位女性殺人犯的素描：她如何謀弒母親、婆婆與丈夫》獲得，成為今年現場人氣最高、大家最期待看到的獎項。

