扶植文創大平台3／台灣經典偶像劇深植人心 提案大會增設愛情專場聚焦優勢

文策院長王敏惠（左）與鏡文學總經理暨鏡好看董事長董成瑜（右）出席共同投資影視製作公司的簽約儀式。（文策院提供）

2025TCCF（創意內容大會）圓滿落幕，今年除了提案獎金突破新台幣1,000萬元創新高，還首度設立遊戲數位基金，並與日韓等國際夥伴簽訂多項合作意向書，期許台灣成為多元開放、科技背景強大的文化內容產業推手。

文策院持續透過國際合作與創新基金，推動台灣內容產業發展，並在TCCF宣布成果。基金方面包括：與韓國娛樂龍頭CJ ENM Hong Kong（CJ ENM HK）、遠傳電信及TVBS共同成立「台韓娛樂文化內容基金」，總額新台幣9.6億元；另與遠傳電信成立的遠播文創公司共同投資「遠樂文創基金」，總額新台幣6億元，將致力本地影視與音樂產業發展。

今年文策院宣告進軍遊戲產業，與烏杉資本股份有限公司攜手推動成立「數位遊戲基金」，以做出台灣自製遊戲為目標，打造具國際競爭力的原創IP。

為聚焦台灣內容優勢，提案大會新增主題專場「以新的愛情故事呼喚我吧」，座無虛席。（文策院提供）

國際合作方面，文策院與日本電影公司 K2 Pictures Inc. （Japan）簽署合作意向書，該公司由《初戀》資深製作人紀伊宗之創立，雙方將在影視投資、合製及產業推廣等領域合作。文策院亦與鏡文學共同投資成立影視製作公司鏡好看，期待透過國際合作案，將台灣的好故事與人才與世界接軌，預計5年內開發10部影視作品。

另外，聚焦台灣內容優勢，今年提案大會新增主題專場「以新的愛情故事呼喚我吧」。文策院長王敏惠表示，依過去簽合作意向書的經驗，影視發展較進步的國家與台灣談的優先選項都是愛情故事。因此除了設置專場，文策院也在TCCF期間宣布與犀利資本文創、日本株式會社極東電視共同投資成立集集創造娛樂，同時結合韓國影視公司 IMAGINUS推出「BLOOM：台韓浪漫劇集開發計畫」，公開徵選、孵育3部具國際合製潛力的華語原創浪漫劇集。

文策院董事長王時思不諱言，國際市場似乎對台灣的經典偶像劇或愛情電影印象深刻，目前愛情類型劇集最受日、韓兩國青睞。此外，一般認知泰國的恐怖片很恐怖，不過台灣的恐怖類型也得到國際市場關注，「可能因為台灣的恐怖片有人情味。」此外，台灣的紀錄片也頗受國際關注。

