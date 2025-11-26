扶植文創大平台4／曾與好萊塢名導史匹柏共事 她分析《Kpop獵魔女團》爆紅原因

美國影藝學院首位華裔主席楊燕子出席國際論壇，分享亞洲文化內容進入北美的契機與挑戰。（文策院提供）

今年的國際論壇以「Evolve Beyond Imagination 超越想像的進化」 為主題，聚焦國際商業策略、投資布局、國際市場新興趨勢和新興科技變革等議題，邀請美國影藝學院首位華裔主席楊燕子（ Janet Yang）來台。她1980年代進入好萊塢，如今推動亞洲內容走向國際，深度剖析亞洲影視如何突破語言與文化的差異，找到進入北美市場的關鍵路徑。

楊燕子成長於紐約，起初，電影並非她的志業，之後在中國大陸看到很多作品，便思考如何把它們引進北美。商學院畢業後，她與導演奧利佛史東合開公司，進入影視製作與海外發行領域。

她表示，1980年代特效技術不發達，那時在上海外灘拍片，要動員大量群眾演員，也因此體會到現場工作人員的凝聚力，是「人與人的連結」。之後她與名導史蒂芬史匹柏共事的經驗，更見識到後者以熱情感染團隊、激發創作的赤子之心。

女星林予晞（右起）、張鈞甯和柯佳嬿出席國際論壇對談女性的演藝視角，由楊千霈（左一）擔任主持人。（文策院提供）

楊燕子觀察，近年歐美觀眾更習慣看字幕和亞洲臉孔，亞洲作品在歐美市場的表現已進入前所未有的時代，因此《Kpop獵魔女團》推出後就爆紅，觀看次數衝上Netflix排行冠軍；日本動畫《鬼滅之刃》也成為全球家喻戶曉的影視作品。

至於國際市場如何兼具在地特色並打動全球觀眾，楊燕子認為，關鍵是「真實與真誠，人類會對真實的情感有共鳴。」她以《Kpop獵魔女團》為例，K-pop音樂的全球流行賦予作品普世性，而串流平台放大了傳播力。

楊燕子指出，要走向國際，題材要共感、平台要有能見度。美國市場已不再偏好單一公式的類型，認為《寄生上流》為結合多種類型，是創新的成功例子。她提醒創作者保持好奇心，不被套路束縛，因為「AI 可以學習，但人類才能創新。」

今年參與國際論壇的講者還包括：甫獲奧斯卡科學與技術獎的Wētā FX 技術長Kimball Thurston；韓國《Moving異能》製作公司Mr. Romance執行長沈世潤；NHK《紅豆麵包》製作人倉崎憲、內田由紀，以及Netflix動畫影集《藍眼武士》導演吳怡君（Jane Wu）等。台灣則邀請柯佳嬿、林予晞和張鈞甯深度對談女性演藝視角。

