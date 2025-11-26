扶植文創大平台5／「台灣的愛情劇比韓國好」 《Moving異能》幕後推手曝選案標準
本屆TCCF市場展內容橫跨影視、動畫、出版、漫畫、表演藝術與遊戲等領域。其中，韓、法皆以國家館的形式參展，韓國文化產業振興院（KOCCA）更首度率團參加，帶領包括Netflix韓劇《家母螳螂》製作公司 Studio S、人氣漫改韓劇《我奪走了公爵的初夜》電視台 KBS Media等來台，展現創意與製作實力。
韓劇《Moving異能》製作公司 Mr. Romance 執行長沈世潤、韓國 A+E Global Media資深副總裁暨總經理蘇榮宣也應邀出席國際論壇，以「故事動能：從內容投資到全球拓展」為題，分享他們的實戰經驗。
沈世潤表示，原創 IP 的開發自由度高，但從無到有成本龐大、時間漫長。因此他們常從經過市場驗證的網漫或網路小說著手，尋找改編方向。對他而言，最打動觀眾的故事往往來自「越在地、越國際」的觀點。以《異能》為例，故事裡「超人」的設定不僅有普世吸引力，更取材自守護孩子的父母形象，讓全球觀眾產生共鳴。
蘇榮宣則指出，內容開發的成功關鍵是故事，在推動韓國作品進入海外市場的過程中，除了劇本與改編團隊的創意，還考量觀眾輪廓與播放平台特性，並透過國際創意人才的合作激發新火花。
沈世潤也分享挑選企劃的標準，「滿分10分的話，能拿到8分的案子才會決定開拍。」他強調，雖然市場回饋很重要，創作仍應從故事出發，「不能為了商業包裝而忽略內容的本質。」
例如《異能》整體規劃長達7年、製作期超過4年，歷程漫長卻奠定品質基礎。隨著網漫改編成為主流，製作周期大幅縮短，也讓公司能在大型作品之外，同步開發多部「小而美」的專案。
被問及是否看過台灣作品，沈世潤表示，《牯嶺街少年殺人事件》《想見你》《華燈初上》都讓他印象深刻，直言「台灣的愛情劇比韓國更好」。蘇榮宣則提到《流星花園》和《惡作劇之吻》，認為台灣在愛情類型劇的掌握上相當成熟，「韓國戲劇擅長描寫人際關係的深度，台灣作品則有獨特的溫度與細膩情感。」
TCCF已成為亞洲最多元的文化內容交易平台，其運作模式與目前主流市場展不同。例如與會的投資方除了私人企業主，也有像文策院一樣的公法人機構；同時集結各種型態的製作公司、行銷買家，甚至邀請OTT業者參與。對此文策院董事長王時思認為，全球文化內容正面臨範型轉移，或許TCCF的開放多元，才是此類型展會的未來發展方向。
