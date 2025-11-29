扶輪之子捐贈認養兒少 108位學童受惠

屏東扶輪之子捐贈認養兒少，今年共一０八位學童受惠。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

屏東縣政府結合國際扶輪三五一０地區推動扶輪之子兒少認養計畫，今年共有一０八位學童受惠，認養經費近一百三十萬元，社會處長劉美淑感謝該社對屏東弱勢兒少的關心，扶輪之子們也自製卡片向認養人表達感謝與祝福。

該計畫延續十五年不曾中斷，這次由二十三個扶輪分社參與認養活動，總監邱秀惠說，今年度的扶輪主題是「團結行善」，扶輪社期許以實際行動為弱勢兒少在學習路上能減少負擔、擁有更安心的成長環境，透過善意的行動，讓他們感受到愛，並確實改變他們的生活。

扶輪之子代表紛紛上臺致感謝詞，感謝扶輪社不僅帶來經濟上的協助，更帶來心靈上的支持，讓學子們能專心向學，讓人生道路有不一樣的選擇。

其中扶輪之子蓉蓉預計將補助金用來投資自己，支應英文補習課程，精進自己的英文能力，也期許自己未來能夠成為手心向下的人，成為有能力並為社會奉獻一份心力。

社會處表示，扶輪之子認養計畫集結眾人力量，撒下善的種子，攜手協助弱勢家庭生活所需，鼓勵學童安心就學，減輕家長負擔，期待這股愛的力量陪伴學童不畏困境，朝著目標勇敢邁進，並讓此善意在社區中持續擴散，形成永續的正向循環。