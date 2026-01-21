扶輪攜手亞東醫院守護失智長者

▲亞東醫院舉辦歲末感恩派對

【記者 劉嘉菲／台北 報導】「藝術治療是一種非藥物治療，能讓失智症長者在參與中維持生活節奏，也讓家屬重新看見他們的能力與價值。」亞東紀念醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興，在歲末感恩派對現場如此形容藝術陪伴的力量。由大屯山扶輪社與亞東紀念醫院共同舉辦的「歲末感恩派對」，日前於院內溫馨登場，透過藝術共創、跨世代互動與實際陪伴，為失智症長者與家屬點亮歲末最溫暖的光景。

活動邀請失智症長者、家屬、醫療團隊與志工齊聚一堂，核心主軸不在表演或形式，而是「陪伴」。甄瑞興指出，失智照護不只是醫療處置，更需要生活中的參與感與情感連結，當長者能被邀請「一起做一件事」，本身就是重要的治療歷程。

▲藝術活動促進長者動腦

長期關注失智症議題的大屯山扶輪社，至今已持續投入九年。多年來，扶輪社與若瑟醫院、亞東紀念醫院等單位合作，透過定期活動與倡議，提升社會對失智症的理解，也為家庭提供實際支持。今年歲末再度回到亞東醫院，聚焦於「互動式陪伴」，讓長者成為活動中的創作者，而非被動接受照護的對象。

本次活動最受矚目的環節，是公共藝術作品《同心綻放．向陽而生》的共同創作。在扶輪社志工與國立台灣藝術大學學生擔任小老師的陪伴與引導下，長者各自完成畫作的一部分，最後將分散的畫布拼合，完成一幅以梵谷風格為基調的向日葵主題畫作。作品完成時，現場響起熱烈掌聲，也為每位參與者留下深刻記憶。

甄瑞興表示，繪畫與手作等藝術活動，能促進長者動腦、動手與社會互動，是失智症照護中重要的非藥物介入方式。「在創作過程中，長者會專注於顏色與線條，情緒相對穩定，也能自然產生參與感與成就感，對延緩退化與維持尊嚴都有正向影響。」

活動也促成跨世代的溫柔交流。負責統籌藝術創作流程的扶輪社社友 Jeffrey 指出，年輕學子與長者在同一張畫布前互動，語言與年齡不再是隔閡，藝術成為最直接的溝通方式，也讓陪伴轉化為自然發生的療癒。

活動尾聲，這幅由長者共同完成的畫作以新台幣 8,000 元拍出，所得全數捐贈予亞東紀念醫院神經醫學部失智中心，作為後續照護與活動推動經費，讓當天的創作成果轉化為長期支持。

▲藝術活動能療癒長者身心

大屯山扶輪社社長當選人龍厚穎表示，亞東醫院在醫療專業與陪伴實務上扮演關鍵角色，讓扶輪社的公益行動得以更貼近實際需求。現任社長羅淑真則指出，希望長者不只是被照顧的對象，而是能持續用生命經驗與雙手，參與社會、貢獻社會。

此外，活動也安排紅包袋手作、美食饗宴與伴手禮，讓長者提前感受濃濃年味。看著長者臉上綻放的笑容，甄瑞興感性表示，這正是醫療與社區合作最珍貴的成果。

亞東紀念醫院與大屯山扶輪社也共同期許，未來將持續推動結合藝術、人文與專業的照護行動，讓失智症長者的生活不再只有遺忘，而是在被理解、被陪伴的過程中，持續找回生命中屬於自己的光亮。(記者劉嘉菲翻攝)