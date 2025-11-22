扶輪服務日公益1加1 社友廠商合力助弱勢團體

扶輪服務日適逢台中大好天氣，上千社友在市民廣場手舞足蹈歡度充實的一天。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 扶輪服務日是各地區扶輪社的年度最大盛事，國際扶輪3461地區的扶輪服務日活動今（22）日在台中市民廣場熱鬧登場，今年在攤位的最大特色是許多知名餐廳包括獲得米其林認證的名店都參與其中。

今年活動同時動員扶輪社友凝聚善的力量，攜手企業團體共同參與公益1加1，也就是「社友買一份，廠商再加碼捐出一份贈送弱勢團體」的活動，配合台中市政府社會局指定的公益團體，進行公益實物或現金捐贈，與市民一同創造更好、更美的社會。

今年的扶輪服務日由台中市政府擔任指導單位、台中市政府衛生局以及國際扶輪3461地區籌劃，台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同主辦。

主辦單位指出，這次活動宗旨為推廣團結行善的精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念。扶輪日為連結社會公益、宣揚扶輪形象，藉由活動的影響力，傳遞民眾反毒、反詐騙意識，同時也展現扶輪社在肺癌篩檢、肝癌防治的努力成果。

活動由扶輪公益傘與國際扶輪3461地區總監蔡陽明、台中市衛生局長曾梓展、社友、親子、民眾一同揭開活動序幕，由600位扶輪社社友排列Rotary字樣，一同撐起團結行善的公益傘，一起來FUN轉世界，將台灣國際扶輪的熱情傳遞到全世界，帶來前所未有的精彩內容，打造「好看、好吃、好玩」別具意義的扶輪日嘉年華。

