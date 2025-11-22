扶輪服務日公益1加1 社友攜手廠商捐助弱勢
[NOWnews今日新聞] 為推廣團結行善精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念，由台中市政府衛攜手國際扶輪3461地區籌劃，集結台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同舉辦「扶輪服務日」活動，今（22）日在台中市民廣場登場。
國際扶輪3461地區扶輪日主委郭子寬表示，扶輪日為連結社會公益、宣揚扶輪形象，並傳遞反毒、反詐騙，同時也展現扶輪社在肺癌篩檢、肝癌防治的努力成果，今日透過扶輪公益傘與國際扶輪3461地區總監蔡陽明、台中市衛生局曾梓展局長、社友、親子、民眾一同揭開活動序幕。
活動由600位扶輪社社友排列Rotary字樣，一同撐起團結行善的公益傘，一起來FUN轉世界，將台灣國際扶輪的熱情傳遞到全世界，帶來前所未有的精彩內容，打造一場「好看、好吃、好玩」別具意義的扶輪日嘉年華。
今年扶輪日邀請許多有特色的餐廳，包含許多米其林推薦餐盤餐廳，以及扶輪社社友的精品展示，透過美食活動吸引更多民眾參與，以了解扶輪日所推廣的主題。在節目方面，則邀請鼓創藝術團隊做開幕演出，並由臺灣之光世界冠軍，包含街舞、熱舞社、吉他社、泡泡派對等團體接力進行精彩表演，以及設置親子趣味遊戲區，過關即得精美獎品。
活動當日的重頭戲，包含國際扶輪3461地區與各扶輪社的服務計畫成果展示、國際服務計畫的捐贈儀式，以及反毒反詐騙繪畫比賽的展出暨頒獎，希望透過教育與宣導，培養兒童的防詐意識以保護自己。同時動員扶輪社友，凝聚善的力量，攜手企業團體共同參與公益1+1「社友買一份，廠商再加碼捐出一份贈送弱勢團體」的活動企劃，配合臺中市政府社會局指定的公益團體，進行公益實物或現金捐贈，與市民一同創造更好、更美的社會。
