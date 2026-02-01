扶輪社共善推手 助學扶困培育人才

新北市蘆洲區，有一些慈濟志工，其實也活躍於其他社團。已故的慈濟志工「林清合」，生前擔任五工扶輪社社長時，與社員一起設立「陽光青少年楷模獎助學金」。這些年也有不少社員走進慈濟受證，而五工扶輪社這個專案，第四屆了，愛心依然輪轉。

司儀：「祝福受獎同學，學業進步。」

國際扶輪社3490地區 五工扶輪社陽光青少年楷模獎，第四屆頒獎典禮在蘆洲靜思堂舉行。邀約實業家共善的推手，是蘆洲慈濟志工夫妻檔，蘇敏惠，和她已故的先生林清合。

慈濟志工 蘇敏惠：「企業共善在社會，影響非常大，因為學校，就有50所學校，就在新莊、三重、五股、泰山、蘆洲，(五工)扶輪社出錢，慈濟出場地，還有人力來接待，來安排。」

獎勵兼具助學意義，是社會結構向上流動的力量。

新北市教育局副局長 歐人豪：「如果有人資助他一把，孩子可以維持這個好表現，將來孩子將會是，愛的輪轉第二階的重要推手，就是完成善的循環。」

專案主委 涂豐川：「可以幫助一些學生，因為我們的教育非常重要，教育是我們國家的根本。」

五工扶輪社以愛輪轉的專案，為教育，不停轉。

