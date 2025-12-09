扶輪社助學 今年612學子受惠

國際扶輪三四七０地區「扶輪之子認養計畫」捐助台南家扶中心、學校及弱勢家庭。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府與國際扶輪三四七０地區共同合作「扶輪之子認養計畫」，一一四年度共協助六百一十二名學子，確保受助學子的教育不中斷。市長黃偉哲九日致贈感謝狀給各扶輪社，表彰其善行義舉。

黃偉哲表示，市府積極媒合就學資源協助弱勢家庭學子，國際扶輪三四七０地區雲嘉南及澎湖等縣市八十三社共同主辦「扶輪之子認養計畫」，延續溫暖及教育希望不間斷，更呼應ＳＤＧｓ優質教育指標，幫助更多弱勢家庭學子就學，翻轉逆境人生。

黃偉哲強調，照顧每一位國民是政府府的重要責任，尤其是守護青少年學子的成長環境，特別感謝「扶輪之子認養計畫」的鼎力支持，市府團隊一定會全力配合，讓弱勢的家長可以更安心教育下一代，讓孩子們安全的成長茁壯。

小誌曾經是沒有自信、低頭難有笑容的孩子，因過動症就醫期間，醫院社工了解其家庭經濟困境，由社會局協助穩定就學就醫及提供民間資源協助，包含扶輪之子認養計畫。小誌說「感謝『扶輪之子』給予力量，不只是社會局，更有民間的溫暖，讓他變的更好」。

扶輪社會員在社會局社工人員陪同下訪視受資助之學子，親身了解家庭現況，更能同理家長們的辛勞，希望給予更實質的鼓勵與支持。為強化社會安全網，市府已成立安平、安南、北門、玉井、善化、曾文、新豐、新營、永康、東區、南區及北區等十二處社會福利服務中心，若生活遭遇緊急變故或經濟困難，皆可向社會福利服務中心尋求協助。