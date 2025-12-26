扶輪社挺新北偏鄉教育 捐270萬元助跨科學習

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市教育局今天表示，扶輪社23日捐贈新台幣270萬元與教具資源，在新北偏鄉推動結合科學、科技、工程、藝術、數學的跨學科教育，縮短城鄉學習落差，培養學生解決問題能力。

教育局表示，STEAM教育是結合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）的跨學科教育模式，以培養學生解決真實世界問題的能力，鼓勵動手實作、批判思考，並結合理性與感性，而非傳統的填鴨式教育。

廣告 廣告

教育局表示，設立「新北STEAM大聯盟總部」，並由跨域輔導分團以「共學、共思、共創、共作」為核心，引導學生從生活情境出發，將學科知識轉化為素養能力。為縮短城鄉學習落差，攜手國際扶輪社推動偏鄉STEAM教育，協助學生培養科技素養與問題解決能力。

國際扶輪3482地區STEAM委員會主委魯世平透過新聞稿表示，扶輪社「STEAM科技教育全球獎助金計畫」支持新北偏鄉學校，114學年度由台北延平扶輪社主辦，串聯全台31個扶輪社，並與韓國、日本的扶輪社跨國合作，每年投入逾百萬元資源。

教育局教育研究及資訊發展科長翁健銘告訴中央社記者，因應扶輪社要求，23日在台北市大安高工舉辦「偏鄉STEAM小聯盟學習成果發表會」，並與扶輪社簽署合作備忘錄（MOU），扶輪社現場捐贈270萬元及教具設備，希望培養偏鄉學童面對AI時代所需的基礎與行動力。

教育局指出，共有義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小等12所國小參與成果發表。課程融入AI設計，聚焦空間概念、科學原理與問題解決能力，展現跨域學習成果。（編輯：張雅淨）1141226