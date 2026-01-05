扶輪社捐贈數位X光機 東石鄉衛生所醫療量能再升級

國際扶輪社捐贈數位X光機予嘉義縣東石鄉衛生所，嘉義縣長翁章梁與扶輪社代表出席捐贈儀式合影，共同見證偏鄉醫療升級。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

為提升偏鄉基層醫療服務品質，國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社與國際扶輪3590地區韓國百合扶輪社，捐贈「數位X光機設備」予嘉義縣東石鄉衛生所，今（5）日舉行捐贈儀式，嘉義縣長翁章梁出席受贈並致贈感謝狀，感謝扶輪社長期關注偏鄉醫療需求，也肯定中央健保署協助媒合資源，為地方醫療注入新能量。

縣長翁章梁表示，嘉義縣幅員廣大，偏鄉地區專科醫療資源相對不足，以阿里山地區為例，居民下山前往嘉義市就醫，單程即需一個多小時，加上候診與返程時間，看一次醫生往往耗費近五小時，尤其牙科等需多次回診的科別，更容易因交通不便而延誤就醫。過去推動假牙補助政策時，也發現山區民眾的口腔健康仍有極大改善空間。

廣告 廣告

為縮短城鄉醫療差距，縣府近年積極推動遠距醫療，讓在地衛生所的醫療設備可即時連線至大型醫院，由專科醫師遠端看診與開立處方，使民眾不必進入市區，也能享有同等醫療服務。翁章梁感謝扶輪社看見偏鄉需求，透過捐贈先進設備，讓東石鄉親獲得更完善的照護。

國際扶輪社捐贈數位X光機予嘉義縣東石鄉衛生所，強化放射檢查量能，提升在地醫療服務品質。(記者張翔翻攝)

衛生局長趙紋華指出，此次捐贈的數位X光機將正式投入東石鄉衛生所門診使用，強化放射檢查與初步診斷能力。此外，衛生局長期推動的「3+1巡迴醫療服務」，亦包含婦女保健專車及醫療服務專車，車上同樣配置數位化X光設備與專業放射師，提供多元檢查選項，呼籲民眾多加利用。

扶輪社已多次支持東石鄉衛生所醫療升級，114年曾捐贈眼科檢查設備及牙科X光設備，提升眼科與牙科診療精準度；今年再度送暖，補強放射檢查量能，讓在地居民能就近完成必要檢查與評估，減輕就醫負擔。

國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社社長林椿梅表示，感謝東石鄉衛生所提供機會，讓扶輪社友得以回饋社會，實踐扶輪「超我服務」精神。期盼新設備能協助鄉親節省往返醫院的交通時間，在地即可獲得即時且完善的醫療照護。