扶輪社捐270萬 深耕偏鄉STEAM

▲扶輪社捐贈教具給新北市偏鄉學校。



（圖：新北市教育局提供）

為讓偏鄉孩子也能在科技浪潮中自信發光，新北市教育局連續七年攜手國際扶輪社推動偏鄉ＳＴＥＡＭ教育，日前辦理「偏鄉ＳＴＥＡＭ小聯盟學習成果發表會」，同步完成合作備忘錄（ＭＯＵ）簽署。扶輪社現場捐贈二百七十萬元及教具資源，持續挹注偏鄉學校教學所需；活動邀集瑞芳、七星及三鶯分區共十二校、超過百位學生參與，並設置ＳＴＥＡＭ積木與機器人互動展攤，呈現多年深耕的學習成果。

教育局長張明文昨（二十六）日表示，扶輪社長期挹注偏鄉ＳＴＥＡＭ教育，是新北縮短城鄉學習落差的重要夥伴。新北除設立「新北ＳＴＥＡＭ大聯盟總部」，並由STEAM跨域輔導分團以「共學、共思、共創、共作」為核心，帶領學生從跨域學習、團隊合作、創意發想與實作應用中，練習從生活情境找問題、想解方，把學科知識轉化為素養能力，培養孩子面對AI時代所需的基礎與行動力。

國際扶輪三四八二地區ＳＴＥＡＭ委員會主委魯世平表示，扶輪社透過「ＳＴＥＡＭ科技教育全球獎助金計畫」支持新北偏鄉學校，一一四學年度由台北延平扶輪社主辦，串聯全台三十一個扶輪社，並與韓國國際扶輪三六一○地區、日本國際扶輪二七六○地區跨國合作，每年投入逾百萬元資源；七年來累計捐助金額已超過九百七十萬元，受益學校逾二十二所、累計超過千位師生參與。未來也將持續陪伴偏鄉孩子穩定學習、累積實力。

此共有十二所學校參與成果發表，包含:義方、澳底、菁桐、貢寮、金山、大鵬、野柳、三和、金美、介壽、五寮及民義國小。一一四學年度課程融入ＡＩ設計，聚焦空間概念、科學原理及問題解決能力。成果展分為積木組與機器人組，積木組學生打造機器娃娃並撰寫程式，讓作品動起來；機器人組則設計運動設施，透過程式控制運作，呈現跨域學習與實作成果。

教育局表示，新北ＳＴＥＡＭ教育以「師資培訓、教師社群、親子假日學院」為主軸，透過跨領域共備與課程研發將ＳＴＥＡＭ概念落實在課堂與生活中。自一一二年發表首本可操作ＳＴＥＡＭ課例以來，相關教學與課程已逐步擴展多元學習場域，預計於一一五年五月「AI in STEAM親子嘉年華暨成果展」系列活動中呈現更多實踐成果。