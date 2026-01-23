扶輪社攜手北市府 10／4釋出3000個免費腹部超音波名額

台北市長蔣萬安（中）與國際扶輪六地區代表共同簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄，將於10月4日攜手北市7家醫療院所提供3000名特殊民眾免費腹部超音波檢查名額。（台北市政府提供／徐佑昇台北傳真）

台北市政府與國際扶輪為落實健康平權，23日由台北市長蔣萬安代表簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄，將於今年10月4日攜手北市7家醫療院所提供3000名免費腹部超音波檢查名額，以40歲以上獨居長者、中低收入戶、身心障礙者及接受社會福利服務之民眾為主要服務對象。蔣萬安表示， 感謝國際扶輪及醫療院所代表攜手投入，透過公私協力、發揮「一加一大於二」的力量，讓更多家庭安心、健康更有保障。

蔣萬安今日與國際扶輪3481、3482、3490、3521、3522及3523六個地區共同簽署「115年關懷弱勢免費腹部超音波檢查」合作備忘錄，將在10月4日提供3000名針對特殊民眾的免費超音波檢查名額。

蔣萬安表示，很高興在市政府接待國際扶輪六地區各總監及各位社友，共同見證這項重要合作，透過公私協力、發揮「一加一大於二」的力量，攜手提供弱勢市民免費腹部超音波檢查服務，讓更多家庭安心、健康更有保障。他也感謝國際扶輪及在場醫療院所代表與市府攜手投入，推動這項嘉惠弱勢的重要服務。

蔣萬安指出，讓市民「有感健康」是市府重要目標，而慢性病防治是一大挑戰，尤其是特殊族群更須周全的健康支持與資源介入。本次活動由北市府衛生局與社會局攜手國際扶輪六地區，結合台北市立聯合醫院、三軍總醫院、台北市立萬芳醫院、馬偕紀念醫院、台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院松山分院及啟新診所7家醫療院所，共同提供免費腹部超音波檢查服務，及早防治肝病，為市民健康把關。

北市衛生局表示，腹部超音波可評估肝臟、膽囊、胰臟、腎臟等器官的健康狀況，是及早發現脂肪肝、膽結石、腫瘤等疾病的重要檢查工具。由於肝病初期多無明顯症狀，常被忽略，若未及早介入，可能進展為肝炎、肝硬化甚至肝癌，不僅影響個人健康，也對家庭生活造成負擔。

衛生局強調，該局將與北市社會局合作，主動通知特殊族群參與健康篩檢，活動當日除提供腹部超音波檢查，部分醫院亦同步提供成人健康檢查、B、C型肝炎篩檢、癌症篩檢及流感疫苗接種等服務，讓民眾一次可以完成多項預防保健服務，全面守護自身健康。

