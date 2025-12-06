扶輪社看見美好送eye到斗南 免費配鏡嘉惠弱勢學童 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】斗南鎮公所與國際扶輪3470地區雲林雲嶺、星創、台北白金扶輪社扶輪社，今（6）日在斗南國小大禮堂共同合辦「看見美好・送eye到斗南」愛心免費驗光配鏡活動，除提供專業篩檢驗光，還免費致贈眼鏡給鎮內120為弱勢學童，為孩子打造更清晰、更安心的學習環境，讓愛心溫暖傳遞到最需要被關懷的角落。

斗南鎮公所與國際扶輪3470地區雲林雲嶺、星創、台北白金扶輪社扶輪社，今（6）日合辦「看見美好・送eye到斗南」活動。（圖／記者簡勇鵬攝）

今（6）日斗南鎮公所的「看見美好・送eye到斗南」愛心免費驗光配鏡活動，除與國際扶輪3470地區雲林雲嶺、星創、台北白金扶輪社扶輪社共同合辦，尚獲斗南國小熱心提供大禮堂場地，以及社團法人雲林縣社會福利工作人員協會在現場提供爆米花點心，陪伴孩子輕鬆參與活動；另外，斗南台灣大哥大永安門市協助通知弱勢學童家庭，讓資訊更即時傳遞、讓資源不漏接。

提供專業篩檢驗光，還免費致贈眼鏡給鎮內120為弱勢學童，為孩子打造更清晰、更安心的學習環境。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林雲嶺扶輪社前社長廖淑媛指出，透過視力篩檢與近視防治衛教，協助弱勢家庭的孩子獲得更完善的眼部健康照護。今天現場不僅提供專業篩檢，更針對需要進一步追蹤的孩子給予協助，還為學童一一量身訂做專屬眼鏡，真正為弱勢家庭減輕負擔。

與會熱心人員親切協助弱勢學童挑選喜歡且戴起來舒適的眼鏡。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗南鎮長沈暉勛指出，視力健康是孩子學習的基礎，特別感謝雲林雲嶺社社長陳明杰、雲林星創社社長吳秉紘、台北白金社社長蔡立文長期關注偏鄉教育與弱勢需求，此次主動與斗南鎮公所合作，將資源送進學校、社區、送到孩子身邊，是「真正看見需求、實際給予幫助」的典範。他並親自頒發感謝狀給相關主協辦單位，感謝他們用行動守護孩子的未來。

社團法人雲林縣社會福利工作人員協會在現場提供爆米花點心，陪伴孩子輕鬆參與活動。（圖／記者簡勇鵬攝）

沈暉勛表示，公所近年持續建立整合平台將社會的溫暖傳遞給弱勢家庭，關懷斗南最需要的弱勢民眾。未來將持續與民間單位、公益團體保持合作，讓更多孩子在成長路上受到妥善照顧，打造公平、友善的教育與社會環境，讓愛心在斗南持續流動，創造社區共好共榮，這也是我們最珍惜的在地情誼。