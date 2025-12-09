扶輪社連3年推動學子認養計畫 南市府頒贈感謝狀肯定善行





臺南市政府與國際扶輪3470地區再次攜手推動「2025-26年扶輪之子認養計畫」。扶輪社從112年起便透過本計畫支援社會局、家扶中心、學校及弱勢家庭的學子，114年度更協助達611名兒少，讓教育不中斷、希望不掉線。社會局今（9）日舉辦捐贈記者會，由趙卿惠副市長頒贈感謝狀，肯定扶輪社善行義舉。

市長黃偉哲指出，市府持續透過跨單位媒合，為弱勢家庭的孩子串接更多就學資源，同時也感謝國際扶輪3470地區延續推動「扶輪之子認養計畫」，讓投入的量能逐年提升，能支持更多孩子安心就學。這項長期協作不僅讓溫暖延續，也與SDGs優質教育的精神相契合。

社會局長郭乃文表示，扶輪社會員與社會局保持密切合作，透過社工人員的專業回饋，更能以同理視角理解弱勢家庭所面臨的現實壓力，也看見家長在有限資源下仍努力維持孩子教育的韌性。這些真實處境讓大家更能體會孩子在逆境中求學的不易，也更加認同黃市長推動的「弱勢優先」施政理念。基於這份理解，今年扶輪社決定持續具體的支持減輕家庭負荷，期盼以更具體的行動，為家長帶來實質支持，讓孩子能在安心中發展自信與希望。

社會局指出，臺南市為實踐強化社會安全網，就近服務弱勢家庭，已成立安平、安南、北門、玉井、善化、曾文、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心。若民眾在生活上遭遇緊急變故，經濟生活陷入困難，皆可向臺南市政府社會局各處社褔中心尋求協助，電話（06）299-3992。

