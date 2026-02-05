扶輪社邀請曹賜斌醫師演講 「美容醫療創新科技」贏得滿堂彩

高雄澄清湖扶輪社第六百六十九次例會於近日晚間在高雄福華大飯店舉行，會中特別邀請國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師前往專題演講「美容醫療創新科技」傳播醫療新知；曹賜斌醫師近年來於一一四年度榮獲台灣醫療貢獻獎、二○二三年榮獲美國自然醫學醫師總會整合醫學終生成就獎、二○二三年獲得史懷哲醫學科學藝術創新獎章等，獎項不勝枚舉。他以「美容醫療創新科技」為題，針對白疤顏色再生術、自體脂肪注射臉部年輕化術、提前式注射整形、高頻電波美膚療法等四大美醫創新領域，與社友們分享及交流。(見圖)

會中，與曹賜斌是多年好友的澄清湖扶輪社輔導特別代表黃子翁前鳳南扶輪社社長，特別向社友們「科普」介紹一番，強調曹院長是整形外科正規軍醫師，與一般外面廣告林立的醫美雜牌軍醫師不同，他是台灣美容整形外科界教父級人物。早年經常在報章雜誌發表整形美容衛教文章，高雄長庚醫院整形外科是由他創立，以及創辦高雄市唇顎裂顱顏協會、南臺灣第一家顱顏中心、美容外科中心等多項創舉；也有很多整形方面獨特技術，走在時代先端，三十多年來有台灣整形外科醫界「南曹北林」之尊稱，在台灣享負盛名，肯定會讓社友們獲益良多。

澄清湖扶輪社社長郭威耀今年才三十一歲，是該社創社以來歷任最年輕的社長，雖然年紀輕但入社年資已有七年，從事太陽能產業工作，是華裔美國人，深獲社友們愛戴；社長郭威耀打趣的說，今日的講題與美麗有關，提醒社友們特別是有帶夫人來的回家要把錢準備好，一定要陪夫人去找曹醫師，把已經很美麗的夫人變得更美麗！幽默的致詞也引起社友們熱烈迴響，曹醫師相當實用的美容醫療新知更贏得滿堂彩。

曹賜斌醫師表示，他也是扶輪社友，以國際扶輪人為榮，尤其扶輪精神之四大考驗，已成為他人生行事之準則；每年諸多社團邀約演講之活動，他最喜歡至扶輪社演講，所以當這個扶輪社的前社長去年底向他邀請演講時，他立即欣然接受，且將其他邀約排掉，因而今晚能如願以償。

曹醫師在分享「美容醫療創新科技」四大主題時，提及他兩年前創立的國際白疤中心成立緣由，及「治白疤 除心疤」宗旨。國際白疤中心統計自二○二○年至二○二五年十二月，已有全球各大洲白疤求治者共五百六十九人前來醫治；還有與大家分享整形時到底是要先求美麗還是先求年輕之關鍵觀念；而透過自體脂肪注射臉部輪廓年輕化術的多個術後年輕十歲以上之案例，讓社友們聽得躍躍欲試、欲罷不能，期盼下次還能再多分享，也讓在場社友上了一堂寶貴的美容醫療新知課程。