扶輪3462區捐贈高科技無人機 增強中華民國山難救助協會搜救力量
(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】國際扶輪3462地區彰化縣 2-2 分區所屬扶輪社於聯合例會中，特別針對8個社聯合募集經費，購置多架具AI偵蒐功能的高性能無人機，並在會中正式捐贈予中華民國山難救助協會；同時頒發扶輪社基金會「地區卓越領導與貢獻獎」予前總監楊曜聰，以表彰其帶領全社募款、捐贈建設基金之卓越貢獻。典禮莊重隆重，展現扶輪社長期致力社會教育與公益的決心。
此次共同出資的單位包含彰化中區、鹿港、彰化松柏、彰化東區、鹿港東區、彰化東北、花壇及彰化福興東區等八社，合力籌措資金購買價值數十萬元之高規格無人機。扶輪3462地區年度總監林伯龍表示，近年極端氣候頻繁，台灣山區發生山難事故的案例增加，傳統靠人力逐步搜尋的方式已不敷需求，無人機結合AI影像與偵測技術能大幅降低救援人員風險並提升搜尋效率，故此次以社會公益為出發點採購並捐贈給山難救助協會，是最務實的支持方式。
協會理事長林豐儀在儀式中表示：「在山友最無助的時刻把人找回來，是我們堅持至今的信念。扶輪社捐贈的高端無人機，象徵的不僅是設備支援，更是對山域安全的重視與支持。我們會把這份善意化作守護山友的力量。」2-2 分區助理總監黃郁國則指出：「扶輪精神在於行善與行動，而山域救援分秒必爭。當得知協會長年仰賴民間募資、從不向受難家屬收費時，我們更確信支持義消與搜救團隊是最務實、最有意義的公益。期待這批無人機能協助提升搜救效率，為山域安全盡一份心力。」
受獎的前總監楊曜聰在領獎時深情表示，自己願意全心投入扶輪，是因為這個國際社團以社會公益為核心價值；他感謝各社會員在募款與執行上的努力，並呼籲更多具有相同志向的社會人士加入扶輪，共同將服務精神延續下去。他同時指出，扶輪的力量來自每位會員榮譽感與行動力，看到募款成果轉化為實際裝備投入救援，他深感欣慰。
中華民國山難救助協會代表在受贈致詞中表示，這批具AI功能的無人機將立即投入山域搜救行動，提升現場偵搜速度與精準度，對於未來災害應變與人命救援將有直接且明顯的幫助，代表協會對扶輪社的善舉表達誠摯感謝。此次聯合例會與捐贈儀式，不僅是物資的交接與獎項的表彰，更讓社會各界看見扶輪社在教育、救援與社會服務面向的持續耕耘。與會人士普遍認為，透過社團整合資源、引入新科技，扶輪可在未來的公眾安全與社會服務上發揮更大影響力。
其他人也在看
印尼新住民抽中購物節萬元美金！ 駐台代表艾吏福表祝賀及感謝 力推外籍朋友：一定要參加
（記者張芸瑄／台中報導）台中購物節今年首創的「外籍專屬抽」，已在破百億活動中抽出，首位幸運兒是誰引起好奇，得主 […]引新聞 ・ 1 天前
扶輪服務日公益1加1 社友廠商合力助弱勢團體
[Newtalk新聞] 扶輪服務日是各地區扶輪社的年度最大盛事，國際扶輪3461地區的扶輪服務日活動今（22）日在台中市民廣場熱鬧登場，今年在攤位的最大特色是許多知名餐廳包括獲得米其林認證的名店都參與其中。 今年活動同時動員扶輪社友凝聚善的力量，攜手企業團體共同參與公益1加1，也就是「社友買一份，廠商再加碼捐出一份贈送弱勢團體」的活動，配合台中市政府社會局指定的公益團體，進行公益實物或現金捐贈，與市民一同創造更好、更美的社會。 今年的扶輪服務日由台中市政府擔任指導單位、台中市政府衛生局以及國際扶輪3461地區籌劃，台中大屯扶輪社等70個扶輪社共同主辦。 主辦單位指出，這次活動宗旨為推廣團結行善的精神，並結合社會各界共同宣揚扶輪，以「團結行善•讓我們一起FUN轉世界」為理念。扶輪日為連結社會公益、宣揚扶輪形象，藉由活動的影響力，傳遞民眾反毒、反詐騙意識，同時也展現扶輪社在肺癌篩檢、肝癌防治的努力成果。 活動由扶輪公益傘與國際扶輪3461地區總監蔡陽明、台中市衛生局長曾梓展、社友、親子、民眾一同揭開活動序幕，由600位扶輪社社友排列Rotary字樣，一同撐起團結行善的公益傘，一起來FUN轉新頭殼 ・ 16 小時前
台東招募熱氣球飛行員 赴國外培訓、年薪最高逾80萬元
交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東推動熱氣球嘉年華多年，已成功培育12名合格飛行員活躍於活動現場。隨著活動規模成長，飛行需求增加，今年再次公開徵選具潛力的新血。受訓者將接受完整理論課程與實際飛行訓練，未來也有機會代表台東飛向世界。首批學員、現任飛行員林沅霆...CTWANT ・ 15 小時前
臺東移民節熱鬧登場！新住民新書發表綻放多元文化故事
【記者 朱達志／台東 報導】為展現臺東對新住民文化的重視與支持，臺東縣政府於今(22)日舉辦「移民節暨台東新生台灣好報 ・ 15 小時前
今彩539第114283期開獎
（中央社台北22日電）今彩539第114283期開獎，中獎號碼37、10、33、13、32。3星彩中獎號碼420，4星彩中獎號碼2927。中央社 ・ 16 小時前
賴總統出席新北宜蘭縣同鄉會會員大會（2） (圖)
總統賴清德（後右）22日晚間應邀出席新北市宜蘭縣同鄉會第15屆第1次會員大會，致詞時向與會者介紹民進黨籍立委蘇巧慧（前中）。中央社 ・ 16 小時前
TPBL／失誤害國王遭逆轉 林彥廷「嚇到忘記回防」！自責喊：不好的示範
新北國王22日作客台啤永豐雲豹，決勝節讀秒階段因林彥廷發生要命發球失誤讓雲豹快攻超前，最終因此101：103吞下2連敗，賽後林彥廷相當自責，直呼失誤當下自己「也嚇到」，忘記回防是最差的示範。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 21 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 52 分鐘前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方...華視 ・ 52 分鐘前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 15 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 22 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 20 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 17 小時前