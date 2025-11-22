扶輪3462區捐贈高科技無人機 增強中華民國山難救助協會搜救力量

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】國際扶輪3462地區彰化縣 2-2 分區所屬扶輪社於聯合例會中，特別針對8個社聯合募集經費，購置多架具AI偵蒐功能的高性能無人機，並在會中正式捐贈予中華民國山難救助協會；同時頒發扶輪社基金會「地區卓越領導與貢獻獎」予前總監楊曜聰，以表彰其帶領全社募款、捐贈建設基金之卓越貢獻。典禮莊重隆重，展現扶輪社長期致力社會教育與公益的決心。

以科技守護山林，扶輪3462區捐贈數十萬無人機給中華民國山難救助協會助搜救。（圖／記者周厚賢攝）

此次共同出資的單位包含彰化中區、鹿港、彰化松柏、彰化東區、鹿港東區、彰化東北、花壇及彰化福興東區等八社，合力籌措資金購買價值數十萬元之高規格無人機。扶輪3462地區年度總監林伯龍表示，近年極端氣候頻繁，台灣山區發生山難事故的案例增加，傳統靠人力逐步搜尋的方式已不敷需求，無人機結合AI影像與偵測技術能大幅降低救援人員風險並提升搜尋效率，故此次以社會公益為出發點採購並捐贈給山難救助協會，是最務實的支持方式。

扶輪社愛心集資購買具AI功能的無人機將立即投入山域搜救行動，提升現場偵搜速度與精準度，對於未來災害應變與人命救援將有直接且明顯的幫助。（圖／記者周厚賢攝）

協會理事長林豐儀在儀式中表示：「在山友最無助的時刻把人找回來，是我們堅持至今的信念。扶輪社捐贈的高端無人機，象徵的不僅是設備支援，更是對山域安全的重視與支持。我們會把這份善意化作守護山友的力量。」2-2 分區助理總監黃郁國則指出：「扶輪精神在於行善與行動，而山域救援分秒必爭。當得知協會長年仰賴民間募資、從不向受難家屬收費時，我們更確信支持義消與搜救團隊是最務實、最有意義的公益。期待這批無人機能協助提升搜救效率，為山域安全盡一份心力。」

例會中2013-14年度總監林伯龍特地轉頒扶輪社基金會「地區卓越領導與貢獻獎」予前總監楊曜聰。（圖／記者周厚賢攝）

受獎的前總監楊曜聰在領獎時深情表示，自己願意全心投入扶輪，是因為這個國際社團以社會公益為核心價值；他感謝各社會員在募款與執行上的努力，並呼籲更多具有相同志向的社會人士加入扶輪，共同將服務精神延續下去。他同時指出，扶輪的力量來自每位會員榮譽感與行動力，看到募款成果轉化為實際裝備投入救援，他深感欣慰。

扶輪社員來自社會各階層，因為注重公益、熱心助人而加入扶輪共創社服發展。（圖／記者周厚賢攝）

中華民國山難救助協會代表在受贈致詞中表示，這批具AI功能的無人機將立即投入山域搜救行動，提升現場偵搜速度與精準度，對於未來災害應變與人命救援將有直接且明顯的幫助，代表協會對扶輪社的善舉表達誠摯感謝。此次聯合例會與捐贈儀式，不僅是物資的交接與獎項的表彰，更讓社會各界看見扶輪社在教育、救援與社會服務面向的持續耕耘。與會人士普遍認為，透過社團整合資源、引入新科技，扶輪可在未來的公眾安全與社會服務上發揮更大影響力。