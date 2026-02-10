扶輪3490地區攜手家扶 助花蓮弱勢溫暖過好年

家扶中心黃梅蘭主任（左）代表接受扶輪社的捐款與物資

寒冬歲末之際，國際扶輪3490地區再次展現對偏鄉弱勢家庭的高度關懷，透過多次實質捐贈與公益專案，與花蓮家扶中心攜手建構更周全的社會安全網。國際扶輪3490地區近期不僅積極投入「盲人公益路跑」活動，響應家扶「暖心套餐」專案募集年菜與民生物資，同時更針對花蓮光復地區因災變受損的家庭，發起「關懷馬太鞍災民安居捐助專案」，捐贈大批家電。扶輪社友們以實際行動化作一股暖流，確保花蓮各地的弱勢孩童與家庭能過上一個溫暖且有尊嚴的新年。

由台灣盲人環台為公益而跑協會發起的第九屆環島路跑勸募活動，日前在國際扶輪社共同主辦下順利完成。而在國際扶輪3490地區的號召下，花蓮的玉里社、港區社、吉安社、中區社、東南社、美侖山社、華東社、新荷社、菁英社與東海岸社等10個在地分社均熱烈響應，專款認購花蓮家扶「暖心套餐」專案，為弱勢家庭募集年節物資。

國際扶輪3490地區為光復弱勢民眾捐助電暖爐與熱水器等過冬家電

除此之外，國際扶輪3490地區更關注到光復鄉因馬太鞍溪災變而陷入困境的民眾，發起「關懷馬太鞍災民安居捐助專案」，由社員捐款購置電暖爐、瓦斯爐、熱水器、除濕機，與吸塵器等居家必備電器，在農曆春節前夕運抵花蓮家扶的光復彩虹工作站，再轉送弱勢家庭。這份適時的支援，解決了災後重建過程中迫切的設備缺口，讓受災家庭在寒冷的氣候中，仍能有熱水洗浴、有暖氣禦寒，恢復基本的生活機能。

國際扶輪3490地區總監張煥章說，扶輪與花蓮家扶長期保持聯繫，關注社會的需求與在地不足之處，攜手幫助弱勢家庭。這回遇到天然災變，他們發起募捐，很快就獲得社友們滿滿的回應。彼此將心比心，將溫暖送到最有需要的地方。

花蓮家扶中心主任黃梅蘭對於國際扶輪3490地區持續性地關注與支持，表達了深切的謝意。她表示，每逢弱勢家庭面臨困境，不論是年節需求，或突發的災變，扶輪社友們總能在第一時間給予家扶大力的支持。這份支持不僅是物質上的補貼，更給予了基層社工極大的服務動力。扶輪社用行動證明了『服務社會』的核心精神，在最艱難的時刻向花蓮的家長與孩子們伸出援手。

國際扶輪3490地區發起「關懷馬太鞍災民安居捐助專案」

扶輪社捐助的家電設備，以及匯聚了扶輪社和社會大眾慷慨善心的「暖心套餐」，目前正由花蓮家扶中心緊鑼密鼓地派送。花蓮家扶甫成立的「光復彩虹工作站」，雖然辦公室現場仍有部分工程在進行，但為了讓光復地區家庭免於往返奔波，也率先投入物資發送的行列，實現「就近傳達、在地扎根」的目標。針對行動不便或居住偏遠的個案，家扶社工也將承擔起「愛心的最後一哩路」，親自外送到府，確保所有來自社會的關懷，能真切地傳遞到每一雙需要溫暖的手中。

家扶中心的「暖心套餐」年菜與年貨，近日已陸續派送給弱勢家庭

撰文、攝影／花蓮家扶中心