扶輪3510地區15年捐助破1.3億元 高市府攜手認養弱勢兒少、近1.1萬人受惠

高雄市政府與國際扶輪3510地區共同推動的弱勢兒少認養計畫邁入第15年，成果亮眼。自民國100年啟動以來，扶輪社及社友累計認養10,944名高雄弱勢學子，投入助學金總額超過1億3,132萬元。今年再由3510地區與33個扶輪社認養119名兒少，提供146萬餘元助學金，持續以長期穩定的愛心資源陪伴孩子成長。

↑圖說：社會局蔡宛芬局長代表接受3510地區扶輪社捐贈扶輪之子助學金146萬餘元，由左至右分別為李富健前總監、林照雄前總監、邱綉惠總監、蔡宛芬局長、陳旻沂主委、毛國輝提名人及蔡爵如提名指定人。（圖片來源：高雄市社會局提供）

高雄市社會局7日在婦幼青少年活動中心舉辦捐贈儀式，安排受助學生與扶輪社友相見歡。孩子們親手送上感謝卡，溫馨場面洋溢著滿滿情誼。社會局表示，扶輪社長年投入，不僅補足弱勢家庭的經濟缺口，也陪伴孩子在求學路上找到自信與方向。

其中就讀國中的佳佳，是中低收入戶家庭一員，由媽媽獨自照顧她與需特別照顧的弟弟。佳佳放學後經常得協助照顧家人，難以有時間追求自己熱愛的藝術課程。助學金的挹注替家庭減輕負擔，也讓她終於能上繪畫課、參與音樂表演，重新點亮夢想。佳佳說，希望能在升學路上成為既能照顧家人、又能實現理想的大人。

國際扶輪3510地區總監邱綉惠勉勵孩子們，不論身處困境或挑戰，都要勇於做夢、穩健前行，更希望未來能將這份收到的溫暖回饋社會，成為他人的力量。

↑圖說：扶輪社友與認助學生餐敘話家常（圖片來源：高雄市社會局提供）

社會局長蔡宛芬表示，高雄社會福利正持續向社區延伸，市府已設置18處社福中心，就近陪伴弱勢家庭；同時串聯民間團體資源，打造可近便、可依靠的支持網絡，協助市民在面對生活衝擊時能穩定度過難關。她也特別感謝扶輪社多年來的公益投入，為高雄孩子打造更具希望的未來。

