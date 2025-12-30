扶龍王來了 王世堅現身力挺陳亭妃

立委王世堅現身力挺陳亭妃角逐民進黨台南市長提名。(劉祐龍攝影)

民進黨台南市長初選進入關鍵期，立法委員陳亭妃宣布，自明年1月1日至1月11日啟動「女力市長・鐵馬精神」行動，將以鐵馬串連台南37區，深入基層向市民拜託，在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」，以行動展現「行動政府、行動正能量」的政治理念。





行動起跑前，立法委員王世堅現身力挺，被外界形容為「扶龍王來了」。王世堅不僅全程站台，更贈送陳亭妃一枚象徵意義濃厚的「勳章」，並重申其曾提出的「勳章說」，直言「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」，肯定她27年從政以來，在質疑與攻擊中仍能堅持前行。這句話也被轉化為此次37區鐵馬行的共同信物，象徵一路承擔、一路前行。

陳亭妃表示，這枚「勳章」不是個人榮耀，而是與人民共同走過的見證。她坦言，自己沒有龐大資源舉辦大型造勢活動，但27年來始終有人民陪伴與監督，所有磨練都是一步一腳印走來。此次鐵馬行將透過APP與社群平台即時分享行程，讓更多市民看見她長年深耕地方的努力。





陳亭妃也說明，1月1日至1月11日象徵「苦幹實幹、一路領先、一路發」，鐵馬行將於永華市政中心出發並回到原點。她強調，初選比的是誰真正準備好、誰能在風雨中站得住腳，自己將以「女力市長・鐵馬精神」持續向前，與市民並肩同行。