扶龍王信守承諾！ 預告台南府城合體陳亭妃發春聯

2026台南市長選戰，民進黨確定由陳亭妃出線，不過卻傳出，有中執委質疑初選民調有藍白介選，對此，陳亭妃表示初選已告一個段落，不過她的初選對手林俊憲則表示"有沒有她心裡有數"，而陳亭妃參選至今，一路獲得有立院扶龍王之稱的王世堅相挺，兩人也預告，月底將合體發春聯。





民進黨立委王世堅（左）、陳亭妃（右）月底將在台南合體發春聯 兩人分別以＂一馬當堅＂及＂一馬當先＂題字（圖／民視新聞）

立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘。」

民進黨立委王世堅，走在立法院，突然被大批小學生包圍，現場大合唱，連師長也會唱，簽名、合照來者不拒，王世堅瞬間成了孩子王，但在其他立委眼中，"扶龍王"稱號依舊在。

立委（民）王世堅：「一馬當堅王世堅，一馬當先陳亭妃。」

民進黨立委陳亭妃，確定出戰2026台南市長選戰，從黨內初選，一路上都有王世堅相挺，兩人更預告，1/31將首度合體到台南府城發春聯。

立委（民）王世堅：「在初選激烈的過程當中，有一些綠葉，可能就是被除草機給除掉了，紅花由我這個野草，陪她走到勝利的那天。」





傳出民進黨中執委黃國昌在中執會上質疑民進黨初選民調有藍白介入（圖／資料畫面）









一馬當"堅"配上一馬當"先"，王世堅對選戰信心滿滿，不過綠營內部，似乎出現不同聲音，傳出在1/20的中執會上，中執委黃守達質疑初選有藍白介選。

立委（民）林俊憲：「她心裡有數啦，國民黨當然會介入，尤其在台南，我認為台南是個敏感選區啦。」

立委（民）王世堅：「這些問題應該等大選過後，大家再一併檢討，初選都已經成果出來了，難道是要駁回初選的這些比賽不算嗎。」

立委（民）陳亭妃：「我們不要去討論這個議題，因為也提名了，我覺得這就是一個段落了。」

立委（民）賴惠員：「我想亭妃要做很多的努力啦，我們希望要團結，那團結當事人也要夠積極啊。」





民進黨台南市長黨內初選結果出爐 由陳亭妃（右）勝出（圖／資料畫面）









初選落幕，但整合考驗才剛開始，還有媒體直言，這場大選，陳亭妃會勝選，但同一時間，立委缺額會由郭信良來參與補選。

美麗島電子報董事長吳子嘉：「陳亭妃會當選，郭信良現在無黨籍，會用無黨籍的身分，來參加補選。」

立委（民）陳亭妃：「就沒有這個選項啊，很多的評論員，他會做很多的評論，但是跟事實是有落差的。」

民進黨台南市長這一戰，儘管人選已出爐，但接下來，該如何團結出發，也是陳亭妃首要課題。

