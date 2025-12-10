扶龍王再現？王世堅稱民進黨還在忙其他「蔣萬安自知連任如探囊取物」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

2026台北市長選戰備受關注，據《TVBS》民調，若綠營人選分別對上台北市長蔣萬安，民進黨立委王世堅拿到的支持度最多，但仍輸給蔣24個百分點。對此，王世堅今（10）日表示，民進黨內還有很多優秀人才沒被列入民調對象，他只是運氣好在其中之一，但沒有想選台北市長。此外，他也說，過去他當議員已經對蔣有很多批評、期許，現在不在其位，不謀其政，不方便多評論蔣萬安。

王世堅表示，過去他當議員已經對蔣有很多批評、期許，現在不在其位，不謀其政，不方便多評論蔣萬安。（許詠晴攝）

《TVBS》日前公布最新民調，由民進黨立委王世堅、台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農、行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、民進黨前秘書長林右昌分別對上現任台北市長蔣萬安，其中王世堅支持度最高，但仍輸給蔣萬安24個百分點。不過，年齡層分面，王世堅支持度在20至29歲贏過蔣萬安17個百分點。

民進黨今日召開中常會，王世堅會前受訪表示，他只是運氣好，被列入民調人選之一，其實民進黨還有很多優秀人才沒被列入，像莊瑞雄、高嘉瑜、徐國勇都足以勝任，他很感謝也珍惜許多民眾支持他，給他機會能再次回立法院，為國家社會做一點是、說一點話，這已經是他這輩子最大的光榮，他也把立委當作政治生涯最後一戰，根本沒有想去選台北市長。

王世堅指出，主要是每個黨都應該讓最強的出來，民進黨也是，絕不能打輸了再來怪兵器不好，而民進黨還沒有篩選到最強的，他也一直認為有好幾位絕對都比他強，像徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、鄭麗君都非常適合，學養俱佳、才貌雙全，只是一直沒表態參選，所以在民調裡才被隱藏起來，如果這幾位都有參與做民調，相信就會分出勝負。

針對民調當中，王世堅支持度在20至29歲年齡層勝過蔣萬安。王世堅說，蔣萬安上任市長這3年多，其實他的表現是中規中矩，沒什麼能多加批評他，只是很多市民認為，台北市作為首都，有全國最好的預算資源，需要更加進步，但他過去當議員時，對蔣萬安不管是監督、批評或期許，都已經說了很多，現在不在其位，不謀其政，不方便多評論他什麼。

媒體提到，過去當台北市議員時，被外界稱為「蔣師」？王世堅回應，過去是議員，當「蔣師」剛好而已，且蔣市長剛上任時，多少都有被背後長輩指點，像垂簾聽政一般，有很多太子少保，被保護的很好，很多重大市政決定都不是由他來做，這是不對的，情況在幾個月後、對市政熟了後才有改善，由蔣萬安自己決定，這是他還在議會的時候，現在已經離開了不便再評論。

至於王世堅曾稱蔣萬安95%以上連任，但蔣回應很害怕被這樣講。王世堅質疑，他怎麼會怕這個？他胸有成足，知道他連任已經如探囊舉物，民進黨現在還在忙其他的，包括國家大政、財劃法、總預算，都要花費很多心力，所以提名2026縣市長進度比較慢，首都市長人選還沒提出來，所以蔣萬安現在當然拔劍四顧，心茫茫，但稍安勿躁，民進黨應該在明年1、2月推出好人選。

媒體問到，現在一直稱讚蔣萬安，是否因過去有「扶龍王」綽號？王世堅回答「也是」，但他是誠心祝福蔣市長，雖然他現在不在市議會，無法看到蔣萬安的表現，但他還是可以在政策上、基層聽到一些聲音，希望這些都能加強，畢竟不管誰來當首都市長，身為台北市民都希望台北市政每日精進，甚至要長足進步。

