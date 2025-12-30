扶龍王力挺 陳亭妃元旦啟動「鐵馬行動」跑遍台南37區

「扶龍王」王世堅現身力挺「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」。（圖：陳亭妃提供）

立法委員陳亭妃1月1日－11日將啟動「女力市長·鐵馬精神」，以行動正能量騎遍台南37區向鄉親拜託，1月12、13、14日守護電話、守護陳亭妃，立委王世堅現身力挺，被外界形容為「扶龍王來了」，不僅以行動力挺，更贈送一枚巨大「勳章」，讚賞陳亭妃雖不斷被抹黑、攻擊，卻能一路堅持到今天。

「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」王世堅表示，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是能不能承受、撐住。王世堅立委現場哼了最紅神曲「從從容容 游刃有餘 實實在在 堅定挺妃」為陳亭妃加油！而「勳章說」也將成為陳亭妃37區鐵馬行的共同信物。

廣告 廣告

陳亭妃表示，這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民。」她強調，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的。

陳亭妃宣布，「行動政府、行動正能量」1月1日早上從永華市政中心出發，1月11日下午再回到永華市政中心，期間將橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，透過APP，大家可以隨時掌握妃妃鐵馬隊的行程、亭妃的臉書、YT都會有直播，拜託大家幫忙分享，也拜託在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。（陳婉玲報導）