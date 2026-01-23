即時中心／潘柏廷報導

民進黨台南市長初選競爭激烈，綠委王世堅表態支持陳亭妃，更兩度南下輔選；如今，陳亭妃確定勝出，並在中執會正式通過代表綠營參選，也讓外界認為王世堅是「扶龍王」，而王世堅先前也承諾陳亭妃通過初選就會南下辦見面會，並一起發放兩人的「一馬當先」及「一馬當堅」春聯。對此，兩人今（23）日上午共同召開記者會，王世堅更強調，他在初選過程中只是野草。

陳亭妃指出，「扶龍王」王世堅1月11日到台南的時候，大家紛紛詢問「一馬當堅」的春聯，王世堅就直接表示，只要對方順利通過初選，就一定會再回到台南，如今說到做到，也讓許多支持者相當感動。而在政治上，承諾是否兌現，人民都看在眼裡，這就是「扶龍王」王世堅。

接著，陳亭妃表示，近期她公布象徵行動力與堅定向前的「一馬當先」春聯，剛好和王世堅的「一馬當堅」有同樣的意涵，不論「當先」或「當堅」，都只有一個重點，就是要永遠站在人民的最前面，讓人民無後顧之憂。也因為這次合體見面會，讓「一馬當堅」與「一馬當先」同場亮相，也象徵彼此的情誼與政治承諾。



因此，陳亭妃特別感謝王世堅在農曆年前行程滿檔之際，仍願意撥空南下，即便只能停留一個小時，卻是滿滿的誠意與溫暖。陳亭妃強調，這不只是一場活動，而是一個「信守承諾」的具體展現。

王世堅則說，這一場2026年縣市長大戰，對民進黨最重要的台南市而言，上禮拜已經確定陳亭妃在初選勝出，陳亭妃將會在未來這一場重要的選戰擔任主角，而不管先前初選過程、這次南下發春聯，或是下次受邀幫陳亭妃掃街輔選，「我都只是配角」。

同時，王世堅也說，先前的掃街過程中，很清晰看到台南市現在民眾鄉親的期許，以及對陳亭妃的愛戴，「我當時就認為2026年選戰對於亭妃委員而言，必須在取得勝利前，好好地感謝鄉親熱烈支持；因為從鄉親們的眼神及表情對陳亭妃的期許，其實已經看出來2026大選大勢已定」。

王世堅強調，這一場重要的大戰中，陳亭妃是主角、是紅花，「我是配角，連綠葉都不是，我是野草，因為在初選過程中，有些綠葉被鋤草劑除掉了；身為北部的野草必須從頭到尾一定到台南現場，希望陪著主角紅花走到勝利的那一天」。





原文出處：快新聞／扶龍王力挺！陳亭妃獲提名台南市長參選人 王世堅：我只是野草

