記者林昱孜／台南報導

扶龍王又來了！王世堅2度陪陳亭妃掃街：政治路走27年，邁向年底大勝利。（圖／陳亭妃競選團隊提供）

民進黨台南市長初選進入最後倒數計時階段，今（14)日晚上進行初選民調，林俊憲與陳亭妃把握最後時間，努力掃街拜票；陳亭妃請來「扶龍王」王世堅陪同車隊掃街，上午在台南東嶽殿參拜後正式出發，希望大街小巷的台南市民，能夠在家裡幫忙陳亭妃顧電話。

王世堅表示，陳亭妃在台南市服務27年，問政表現深受市民朋友愛戴，面對大軍壓境派系圍攻、泰山崩於前，她仍面不改色，「這是我非常佩服亭妃的地方，亭妃一樣從從容容的問政游刃有餘的服務，所以我們每一位台南鄉親都看到，也非常感動」。

王世堅日前已南下力挺陳亭妃，今（14）日又再次陪同掃街。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃以3天時間騎自行車行遍台南37行政區，王世堅說，「這麼長遠艱鉅的路程她都能撐過去，選舉有些變化各種奇怪招式，她坦然面對，政治路走27年，也被檢視27年，她不口水不打泥巴仗，從不去講任何是是非非，陪她度過初選前一天，相信今晚台南鄉親會給陳亭妃一個公道，陳亭妃會通過考驗邁向勝利，邁向年底大選的勝利」。

「快樂堅定，陳亭妃」，陳亭妃在東嶽殿前與王世堅一同呼口號，隨即開始一同在台南街道尋求市民支持，懇請在今（14)日晚上6點至10點在家裡守電話，一路努力，一步一腳印，只差這最後的關鍵時刻。

