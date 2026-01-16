扶龍王扶出新高度！挺陳亭妃出線後…王世堅：好朋友也會很靈

政治中心／綜合報導

王世堅談力挺陳亭妃出線後，邀約不斷。（圖／翻攝畫面）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃以2.69％的差距，險勝立委林俊憲，成功出線，將獲得民進黨提名參選台南市長。對此，在初選時兩度南下陪同陳亭妃掃街，還有站台的有「扶龍王」之稱的立委王世堅，在輔選陳亭妃成功後，現在似乎邀約不斷，今（16）日王世堅受訪說陳亭妃是他的好朋友，「所以我的扶龍王也應驗在幫我的好朋友我的同志也會很靈，真的！」 也透露邀請他站台的人變多。

對於陳亭妃能在這次民進黨台南市長初選中勝出，王世堅上午在立法院受訪時表示，他認為完全是陳亭妃委員23年來努力，因為從從掃街過程，這次民調初選態勢很清楚，民眾反應熱烈，「我在頭一個周日晚上就感受到態是很清楚，我第二次就是在周三當天，是白天掃街民眾更是熱情。」陳亭妃23年來在國會問政表現、在地方服務的熱情深入得到台南鄉親一致的歡迎接受陳亭妃擔任他們市長。

廣告 廣告

王世堅說，週三掃完街要離開時篤定地跟陳亭妃說，你已經通過考驗獲得勝利，結果，果不其然隔一天計算成績時候是這樣子。

這次王世堅輔選陳亭妃出線，有沒有可以縣市長選舉時出現「南北連線」，陳亭妃選台南對決謝龍介，王世堅選台北市對決蔣萬安？當王世堅聽到問題時，連忙揮手並連連喊「沒有、沒有，我不敢」的拒絕。

王世堅直呼「民進黨優秀的人太多輪不到我，尤其首都台北市是重中之重，民進黨在評估很多優秀的人，絕對不是評估我！」他去台南陪著陳亭妃，是不想陳一個人孤軍奮戰，自己只是一個配角，幫她打打雜。

如今 「扶龍王」的稱呼，也因為陳亭妃的出線，上升到了新高度，對此，王世堅謙虛的連連說沒有，並表示「他們在反諷我是扶龍王，像是被我罵得、被我批評的都很成功，像是馬英九、像韓國瑜、像柯文哲確實是這樣」，這些人被王世堅罵，越罵越進步。王世堅認為這人都是他的監督對象。不過，陳亭妃是她的好朋友，所以「我的扶龍王也應驗在幫我的好朋友我的同志，也會很靈真的，很能夠幫到他們。」

對於輔選陳亭妃後是否邀約不斷？王世堅也透露，在台北市很多議員參選朋友或過去在議會的同事都有邀請他，而且新人也很多位，「我都說在台北市不用邀我也主動去，我知道時間地點也一定去。」



更多三立新聞網報導

見林俊憲了！陳亭妃還原現場「握手感謝他支持」：我們很自然沒問題的

傳親自拜會！林俊憲稱「沒收到通知」 陳亭妃回應了：待會兩人會碰面

尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知

陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了

