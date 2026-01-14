扶龍王現身台南東嶽殿全為她！妃憲大戰今晚決勝

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南市長初選進入最後階段，被戲稱「扶龍王」的民進黨台北市立委王世堅，今(1/14)將再赴台南陪同立委陳亭妃車隊掃街，力抗有高雄市長擬提名人、立委賴瑞隆支持的立委林俊憲。

民進黨台北市立委王世堅日前赴台南替立委陳亭妃站台，陳亭妃辦公室提供

民進黨台南市長初選將於今晚進行電話民調決勝負，參選人陳亭妃、林俊憲在最後階段紛紛找來大咖助陣。而王世堅過去擔任台北市議員期間，透過質詢歷任台北市長馬英九、柯文哲、蔣萬安等人，以「打馬悍將」、「柯學家」、「蔣師」等形象廣為人知，但往往被監督者是越打越旺，也讓王世堅被外界戲稱為「扶龍王」。

廣告 廣告

王世堅日前特別南下台南，現身好友陳亭妃的鐵馬行程，並當場高歌爆紅神曲「從從容容、游刃有餘，實實在在、堅定挺妃」，並表示27年來，每次外界對陳亭妃的抹黑，都是她胸前的勳章。

陳亭妃辦公室也預告，稍晚11點20分，王世堅將再度南下，於台南中西區東嶽殿與陳亭妃會合，陪同車隊掃街爭取支持，展開最後衝刺。

至於對手林俊憲也不甘示弱，昨日中午才確定在電話民調中勝出，將代表綠營參選高雄市長的賴瑞隆，不僅在昨日下午立刻趕赴台南陪同林俊憲車隊掃街，稍晚10點20分將再度赴台南中西區永華路林俊憲服務處，陪同林俊憲，展開最後車掃。

更多FTNN新聞網報導

高雄市長初選勝出馬上表態！賴瑞隆鬆口：希望是林俊憲選台南市長

綠營高雄市長初選邱議瑩只輸0.6%！本人大方表態：恭喜賴瑞隆

綠營高雄市長初選賴瑞隆勝出！對手許智傑、林岱樺表態：團結一致全力對外

