扶龍王轉職當母雞？王世堅喊「是雄性」：台中主軸是何欣純

綠委王世堅（左二）、莊瑞雄（右二）9日陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記，並與綠營台中市長參選人何欣純（左三）合體。 （温予菱攝）

2026縣市首長議員選舉年底登場，綠委王世堅、莊瑞雄9日南下赴民進黨台中市黨部陪同英系市議員登記初選， 被問及從扶龍王變成母雞，王世堅表示，自己是雄性，絕對不是母雞，自己也沒有那個資格，強調在台中市今年選舉主軸就是綠營台中市長參選人何欣純，另也提及小英世代戰隊進可攻退可守，都是強棒，會讓大家刮目相看。

王世堅、莊瑞雄今陪同台中市英系8位市議員參選人，前往辦理黨內初選登記， 會後被問及王從扶龍王變成母雞，王世堅再次強調，自己是雄性，絕對不是母雞，自己也沒有那個資格，事實上在台中市今年選舉很清楚，主軸就是何欣純。

廣告 廣告

王世堅說何跟他們在立法院相處都非常好、多屆表現，何一但代表民進黨參選台中市長，他認為有非常大的機會會選上，且參選過程中，一定能把她的光環幫助到所有要參選的市議員，也直言選舉過程中，有母雞帶路的話，會選得更清楚，因為小英世代這個戰隊進可攻退可守，是一等一的戰隊，都有很強的問政、口述等的能力，讓大家刮目相看。

【看原文連結】