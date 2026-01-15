「扶龍王」不是喊假的！陳亭妃無綠大咖接力站台仍勝出

有「扶龍王」稱號的王世堅兩度南下力挺陳亭妃，陳亭妃今天一得知初選勝出，特別致電感謝王世堅。(曹婷婷攝)

民進黨台南市長初選結果今天出爐，立委陳亭妃勝出，面對這個結果，綠營人士私下說「陳亭妃跑了8年、林俊憲才跑2年」，林俊憲後期聲勢雖大幅上揚仍舊不敵。不過，林俊憲先後獲得黨內大咖包括行政院長蘇貞昌、立委蔡其昌、王義川、林楚茵等人接力站台，反觀陳亭妃僅「偶遇」前總統陳水扁助陣，倒是「扶龍王」立委王世堅二度南下力挺，讓不少網友稱「扶龍王」果然功力果然高強。

陳亭妃2018年前即表態爭取參選台南市長，當時初選落敗，這一等就是8年，此次捲土重來，喊出要成為台南第一位女市長，面對競爭對手是賴清德總統嫡系子弟兵林俊憲，林獲得台南3席立委、23位市議員力挺，打著團結的「台南隊」，陳亭妃更顯形單影隻。

尤其林俊憲初選大型造勢活動不少，持續創造聲量，陳亭妃雖啟動37區鐵馬行，但聲量遠不及林俊憲，唯一一場造勢活動是在上周舉辦「鐵馬37區．前進市政府」最後一哩路，場上最大咖就是「扶龍王」王世堅，王世堅還喊出「我信賴，但是不信邪」。

初選倒數關鍵時刻，王世堅昨天也全程陪同陳亭妃車隊掃街，陳亭妃今天一得知初選勝出，也特別感謝王世堅站出來力挺，「這讓我再次感受到，政治是有溫度的」，陳亭妃也吐露，一路走來，是「人民的力量」支持她、當她最堅強後盾，「我不孤單」。

