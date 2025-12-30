「扶龍王」來了！ 王世堅力挺陳亭妃：抹黑都是勳章

民進黨立委陳亭妃宣布將啟動為期11天的「女力市長・鐵馬精神」活動，預計騎自行車遍訪台南市37個行政區。同黨立委王世堅也現身力挺，並公開表示「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」，這番話不僅為其選情注入強心針，也引發外界關注「扶龍王」帶來的效應。

王世堅力挺陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

陳亭妃透過臉書表示，自1月1日至1月11日，將展開鐵馬行程，以「行動政府、行動正能量」為主軸向鄉親拜票。她強調，雖然自己沒有龐大的資源，但擁有人民的支持，這趟行程旨在將過去的努力、堅持以及對台南未來的承諾串連起來，展現深耕地方的決心。

廣告 廣告

陳亭妃力拼在初選中勝出。（圖／陳亭妃臉書）

針對外界戲稱「扶龍王來了」，陳亭妃指出，真正支撐她的是一路陪伴走過27年的人民。面對激烈的選戰攻防，她重申拒絕攻擊，以及拒絕任何形式的抹黑、抹藍或抹紅。她呼籲支持者在民調期間守住電話，共同用行動邁向台南發展的下一步。

該貼文引發眾多網友熱烈迴響，許多支持者留言表示「唯一支持陳亭妃」、「真男人支持真女性市長」。也有網友針對王世堅的站台表示，這是「民進黨少數的清流同框」，並打趣地說看到「扶龍王」就想笑，紛紛祝福陳亭妃能順利在初選中勝出。

延伸閱讀

台南市政全場最熟 林俊憲霸氣不靠投影片全程口述

綠營網內開打！郭國文因「議長選舉」開撕陳亭妃

妃憲初選政見會言詞交鋒 凌濤：「這人」的民調會上升