「扶龍王」兌現承諾赴台南合體陳亭妃 逾千人擠爆發春聯會場

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台南報導

被支持者暱稱為「扶龍王」的民進黨立法委員王世堅，信守初選期間的公開承諾，今（31）日下午再度南下台南，與民進黨台南市長參選人陳亭妃同場出席「一馬當堅 × 一馬當先」春聯見面會。陳亭妃表示，現場2款象徵承擔與行動力的春聯首度合體亮相，話題十足，現場擠爆千人。

王世堅先前於1月11日曾直言，只要陳亭妃順利通過初選，他一定會再回到台南，隨著陳亭妃正式取得提名，王世堅如約南下，被地方支持者形容為「扶龍王兌現承諾」，也讓這場年前見面會備受關注。台南市議員陳秋萍、吳通龍、陳怡珍、陳碧玉、周麗津、林冠維、郭清華，以及議員參選人郭品辰、蔡旺詮、林建南、林緯等人都到場參與盛況。

陳亭妃指出，此次活動中，廣受支持者敲碗索取的「一馬當堅」春聯，與她日前公布象徵行動力的「一馬當先」春聯同場亮相。外界解讀，兩款春聯一「堅」、一「先」，不僅文字形成對話，也象徵政治堅持與行動向前的結合。

陳亭妃表示，「一馬當先」代表的勇於承擔責任的行動鐵馬精神，而「一馬當堅」則是一種堅持與信任的展現，她感謝王世堅在關鍵時刻多次站出來力挺，如今再度南下台南，更是用行動證明政治是有溫度、有情義。

「政治最重要的是講信用，答應的事就要做到。」王世堅強調，即使年前行程滿檔，仍特別排出時間南下台南，就是希望親自向鄉親拜早年，也替這段承諾畫下實現的一筆，在新的一年會繼續與陳亭妃以承擔為本、以行動為先，攜手向前。

照片來源：陳亭妃辦公室

