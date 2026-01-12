「扶龍王」出馬！王世堅改編《沒出息》 力挺陳亭妃喊「我信賴不信邪」

要聞中心/綜合報導

民進黨台南市長初選11日進入最後超級星期天決戰，參選人立委陳亭妃完成37區鐵馬行動拜票，立委王世堅南下力挺，喊出「我信賴、不信邪」口號，呼籲台南鄉親為陳亭妃顧電話；另一參選人立委林俊憲則在台南市長黃偉哲及多位立委陪同下掃街造勢，展現「台南隊」團結氣勢。初選民調將於12日至14日展開。

王世堅為陳亭妃站台。（陳亭妃辦公室提供）

陳亭妃11日上午從立委選區轄內的正統鹿耳門聖母廟率鐵馬隊出發，進行「前進市政府」的最重要路程，抵達市府永華市政中心前時，大批支持者已在現場等待。她回顧從政27年來表示，自己沒有龐大的資源，只能靠人民做堅強的後盾，見到鐵馬行動最後一哩路有這麼多支持者，是人民自發力量的展現，令她感動不禁拭淚。陳亭妃強調，她用8天時間與鐵馬隊騎了500多公里，這是她要做台南400年來第一位女市長的意志力表現，也向市民表達她主張的「行動政府」不是口號。

素有「扶龍王」之稱的王世堅一到會場就成了人氣王,大批支持者圍著他搶拍照。他應群眾要求現場演唱主題曲《沒出息》，改編歌詞唱著「從從容容支持陳亭妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」。唱完後「安可」聲四起，但他表示嗓子沙啞無法再唱，只要陳亭妃初選過關，一定再來唱給大家聽。

王世堅表示，他不忍心看到陳亭妃被打壓、抹黑，特地前來表達支持。他肯定陳亭妃在立法院的表現及服務的認真，不忍心見到她在初選過程中面對抹黑、攻擊與不實指控，始終選擇承擔、堅持、前行。王世堅說，他勉勵陳亭妃「每一個抹黑攻擊，都是胸前的勳章」，政治路上難免遭遇誤解與委屈，但真正能走得遠的人從來不是靠聲量，而是靠能不能撐住、能不能承受，他相信陳亭妃不但能挺住，更能成為台南第一位女市長。此話一出，馬上引來台下爆雷掌聲。

陳亭妃也向賴清德總統報告，初選過程她沒有黨內互打。她號召所有市民，初選已進入關鍵階段，請鄉親在12日、13日、14日用人民的力量守護電話、守護陳亭妃，期待民主聖地台南能出現400年來第一位女力市長，為台南寫下歷史新頁。

台南市長黃偉哲為林俊憲站台。（圖／林憲辦公室提供）

另一邊，林俊憲11日號召台南市23名議員、3名立委與中央、地方政要，營造大團結氣勢。黃偉哲陪同林俊憲到東區關帝殿上香祈福，強調民調啟動前夕是考前重點複習，他對林俊憲、對台南有信心，相信市民會做出最好選擇，並呼籲市民守著電話、守著民主也是守著台南未來發展，帶頭高呼「顧電話、挺俊憲」。現場還送上「包粽」象徵好彩頭，林俊憲也釋出前行政院長蘇貞昌的助選影片。

林俊憲晚間在永康造勢時表示,要對手在最後階段不要訴諸悲情，誰輸了就支持對手，才是民進黨員應盡責任。黃偉哲則與立委郭國文、林宜瑾、賴惠員陪同林俊憲掃街，展現市政交棒之意。

國民黨台南市長擬參選人謝龍介。（資料照）

觀察民進黨初選廝殺，國民黨台南市長參選人謝龍介表示，不管誰出線，民進黨在台南都有執政30年的包袱，抵不住鄉親想改變的渴望。

