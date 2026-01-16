「扶龍王」王世堅助攻！三度陪掃街站台 陳亭妃送堅果禮盒謝初選相挺

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，過去就有「扶龍王」稱號的立委王世堅，三度陪陳亭妃掃街、站台，在輔選成功後更是邀約不斷。今（16）天在立法院議場內，許多民進黨準備挑戰縣市長的立委們都把握機會找王世堅握手合照，陳亭妃也特地到王世堅辦公室送上「堅果禮盒」致謝。

送勳章、站台、掃街 王世堅助選陳亭妃成功

立委陳亭妃親自贈送一盒大大的「堅果禮盒」給同黨立委王世堅，因為他在台南市長初選過程中，三度為自己站台、情義相挺。王世堅先是在今年元旦的鐵馬記者會送上巨大勳章，還改編自己質詢金句的網路神曲，11號陳亭妃完成鐵馬37區前進市政府，他也到場站台力挺。到了14號初選民調當天，王世堅更是到台南從頭到尾陪同掃街，最終陳亭妃在競爭激烈的台南市長初選中勝出。

陳亭妃大讚「堅哥的人氣還是很旺！」尤其在最關鍵的時刻給予加持，王世堅謙虛地說陳亭妃把功勞都歸給他，其實不是這樣，99％都是靠她個人的努力，27年來也被台南的鄉親們看到了。

「扶龍王」名不虛傳！ 蔡易餘、賴瑞隆找王世堅加持

王世堅過去被稱做「扶龍王」，如今輔選成功，名號又成為討論話題，只不過以前是被他狂批的人勝選，像是馬英九、韓國瑜職位步步高升，現在完全反轉過來。扶龍王氣勢正旺，立法院議場內，許多黨內要參選縣市長的立委蔡易餘、賴瑞隆、陳瑩等人也把握機會找王世堅握手合照，接下來不論為誰站台，可以預見都將成為焦點。

