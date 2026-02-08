「扶龍王」王世堅喊一句 李明璇尖叫跳起來

台北市松山信義區議員初選，藍綠兩黨人選爆炸，前國民黨發言人李明璇也表態參選。她日前在市場掃街拜票時，正好巧遇民進黨立委王世堅，王世堅喊「民進黨唯一支持呂瀅瀅」、「國民黨最好的選擇李明璇」！李明璇高興到尖叫跳起來，並表示「謝謝扶龍王～堅哥！喜歡政治可以這樣和諧的氛圍」！

松山信義區應選9席議員，民進黨目前有許淑華、張文潔、洪健益，國民黨目前有戴錫欽、秦慧珠、詹為元，因此有3席空缺。

藍營表態參選的新人有前發言人李明璇、楊智伃，議員吳志剛辦公室主任滿志剛、松山里長李煥中，韓國瑜辦公室主任許原榮也宣布投入參選。立委徐巧芯辦公室主任陳暉近來也在臉書換上新的形象照，寫下「我還在，一直都在」並標籤松山信義，相當耐人尋味。

民進黨則有北市前花卉公司副董事長呂瀅瀅、北市趙怡翔助理郭凡，民眾黨將提名前黨副祕書長許甫。

前國民黨發言人李明璇日前強調，藍白合是在野共識，藍營估計提5席再加上民眾黨前副祕書長許甫1席，兩黨合作目標就是將6席都搶下來，讓民進黨席次不再多於目前3席。

李明璇日前在市場掃街拜票時，正好巧遇民進黨立委王世堅在幫呂瀅瀅助選，王世堅喊「民進黨唯一支持呂瀅瀅」、「國民黨最好的選擇李明璇」！李明璇聽到王世堅喊自己的名字，高興到尖叫跳起來，一直說「謝謝！謝謝！」事後並在臉書表示，「謝謝扶龍王～堅哥！喜歡政治可以這樣和諧的氛圍」！

