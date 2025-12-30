「扶龍王」王世堅現身力挺！ 陳亭妃將啟動鐵馬行懇請鄉親「守護電話民調」 11

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委陳亭妃在明年1月1日至11日將啟動「女力市長·鐵馬精神」，要以行動政府·行動正能量騎到台南37區向鄉親拜託，在12日至14日這3天期間，用人民的力量守護電話、守護陳亭妃。而被外界封為「扶龍王」的同黨立委王世堅，更在今（30）日現身力挺，不僅以行動力挺，更贈送陳亭妃一枚巨大的「勳章」，代表是陳從政27年來不斷被抹黑、攻擊，卻可以一路堅持到今天。

廣告 廣告

「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章！」王世堅表示，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住。王世堅現場也特別唱了最紅神曲「從從容容、游刃有餘、實實在在、堅定挺妃」為陳亭妃加油。

對於王世堅送的勳章，陳亭妃表示，這是人民一起走過來的見證。她坦言，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場發動遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有國民黨立委謝龍介的直播助攻；但是她有27年來人民的監督，以及所有的挑戰與磨練。

「行動政府、行動正能量。」陳亭妃宣布，自1月1日至1月11日，將橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，也搭配APP，讓支持民眾可以隨時掌握妃妃鐵馬隊的行程、陳亭妃的臉書，YouTube亦有直播。

陳亭妃表示，這趟鐵馬行，就是將過去的努力、現在的堅持，以及對未來的承諾，一次串連起來；2026年1月1日一早即從永華市政中心出發，一路到1月11日下午近3時再回到出發原點。她也拜託台南鄉親在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。

陳亭妃進一步說明，從1月1日到1月11日有幾個不同含義，第一個含意「11111」代表陳亭妃27年來就是苦幹實幹、一步一腳印；第二個含義是無論媒體公布的數波民調，或是內參民調，她都站在一路領先的位置；第三是扣除立法院開會時間，共騎乘8天，代表含義「選擇陳亭妃·台南一路發」。

「初選是比誰真正準備好、誰能在風雨中站得住、誰能經得起考驗。」陳亭妃最後強調，她會用勇敢的力量繼續往前走，用「女力市長·鐵馬精神」來與市民連結與約定，找回人民最真的感動。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

「跟風玩新竹」官方LINE正式上線 高虹安：一鍵開啟山湖海智慧旅遊

新北特搜秀峰分隊獲贈災勘車 陳崇岳：愛心永續提升救災量能

【文章轉載請註明出處】