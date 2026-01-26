「扶龍王」王世堅盛讚賈永婕適參選台北市長 評「知錯能改、修正也快」
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德昨日完成徒手攀登台北101創舉，國內外媒體高度關注，使台北101成為全球焦點；而台北101董事長賈永婕更在社群平台發文大喊「成功！我要退休了！緊張死了」，許多網友則拱她參選台北市長。對此，民進黨立委王世堅今（26）日被問及此事時表示，盛讚賈永婕確實是很好的人才，且此次同意讓霍諾德攻頂101、創下世界紀錄，證明賈的判斷都是正確的，也把握住行銷101的機會。
創下歷史壯舉，也讓全球看見台灣。而應允這項挑戰，膽識過人的台北101董事長賈永婕也成了大家熱議的對象，是活動不可或缺的功臣，更有網友敲碗參選台北市長。
王世堅表示，賈永婕的特點就是對於錯誤都會願意承認、馬上修正，這是擔任公職很好的參考，不僅知錯能改，也修正快。而此次霍諾德完成徒手攀登攻頂台北101，創下世界紀錄，確實證明賈當時的決斷都是正確的；若保守一點，就會拒絕申請，但賈永婕不僅深入了解，也把握住機會同意。
此外，民進黨台北市長人選未定，王世堅及行政院副院長鄭麗君等人均被點名。王世堅今日受訪時再度推薦好友前立委高嘉瑜，稱讚高各方面條件都很好，對台北市政嫻熟，亦是台大法律系高材生，很適合參選台北市長，若與現任市長蔣萬安對決，「俊男對上美女，精彩可期」。
對於王世堅近日頻幫台南市長參選人陳亭妃站台，讓高嘉瑜昨日受訪直呼，「我已經非常吃醋了」。她透露，自己日前才與王世堅吃飯時抱怨「你心裡面現在只有愛『妃』，都不吃『瑜』了」，並唸叨王最近都往台南跑，其實台北也有很多需要王幫忙的地方。
面對高嘉瑜的抱怨，王世堅則笑回，高嘉瑜說的是玩笑話，指高平常就喜歡跟他鬧來鬧去、純粹博君一笑，高與自己在政治上看法一樣，都會去幫比較弱的一方；他也提到，高嘉瑜在政治上也受到抹黑，更能體諒到大選的時候沒有派系勢力比較辛苦，「她看到我去幫陳亭妃，其實是心裡高興」。
照片來源：翻攝自賈永婕、王世堅臉書
