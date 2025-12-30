「扶龍王」站台！王世堅改編〈沒出息〉高唱：堅定挺妃

陳亭妃邀請有「扶龍王」之稱的王世堅站台！ （圖／東森新聞）





民進黨台南初選進入倒數階段，陳亭妃邀請有「扶龍王」之稱的王世堅站台，王世堅不只贈送陳亭妃勳章，更開金嗓高唱神曲〈沒出息〉改編版，強調堅定挺妃。只是王世堅話鋒一轉，開嗆初選要贏不是靠抹黑。這時陳亭妃的對手林俊憲正在台南辦團結大會師，回應王世堅不要一緊張就亂罵人。

立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是實實在在堅定挺妃。」

扶龍王開金嗓，大唱改編版〈沒出息〉，送給旁邊幫拿麥的老朋友陳亭妃。立委（民）王世堅：「大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃。」

嗨到舉手的陳亭妃笑得合不攏嘴，因為黨內話題人氣王幫站台，爭台南市長提名，還送上勳章，象徵挺過多年抹黑。

立委（民）王世堅：「她的表現太好了，許多人他們當時只好用這一些方法，看能不能先來抹黑陳亭妃委員，他們才要再站出來選舉。」

王委員話中有話，更開嗆網上有人發圖文，指控陳亭妃挺藍白。立委（民）王世堅：「在投票會閃躲的人，反而跳出來做這種莫名其妙的指涉，我覺得這個已經高下立判了。」

台北陳亭妃努力備戰，宣布鐵馬大串連行動。綠營內競爭對手林俊憲則在台南下營啟動團結大會。主持人vs.支持者：「唯一支持林俊憲。」

新潮流派系一字排開，站在林俊憲身旁的有立委賴惠員、郭國文、林宜瑾及台南市議長邱莉莉等人，不只氣勢要贏，回擊話也說得酸。

立委（民）林俊憲：「不要遇到事情，一緊張就亂罵人，我這幾天也被莫名其妙的亂罵一通。」

立委（民）郭國文：「前幾天她（陳亭妃）還跑去跟一個無黨籍要杯葛國防預算的人，又支持藍白不審預算的議員來站台，不免讓人家懷疑她會繼續支持其他黨，而不支持本黨。」

民進黨台南市長，民調初選倒數兩周，派系競爭浮上檯面。

