「扶龍王」變「母雞」？ 「堅系」變「英系」 王世堅這麼說…

英系召集人莊瑞雄與立委王世堅，南下台中為英系參選市議員人選加油打氣。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕立委王世堅今天南下民進黨台中市黨部為英系台中市議員參選人加油打氣，媒體詢問是否希望英系好朋友加入其「堅系」，王世堅笑稱，媒體提問是「挑撥離間」，他講「堅系」是開玩笑，只是強調他在黨內向來獨來獨往，是一個人的派系，沒有其他意思。

英系召集人立委莊瑞雄則說，王世堅答得不好，他來代答，強調王世堅自稱堅系是因王「夠悍」，他跟王世堅當兄弟，相交超過30年，他常跟王世堅說，「被打的時候，打不死你就是堅系，兄弟姐妹大家有難需要幫忙的時候，你就是英系」，這也不是開玩笑，是代表王對事情非常大的堅持，有強大的能量，為台灣社會來做事，當民進黨的良心，帶動很多風潮，跟今天很多參選議員者一樣，不管是老將新枝為台中的未來來打拚，是他們一直堅持的理想，堅系就是英系的好兄弟。

王世堅表示，民進黨數十年來形成4大派系，不止民進黨，無論國內外的民主國家，政黨政治的政黨內都有派系，例如，日本自民黨的派系多如牛毛。他個人從政理念都是獨來獨往，30多年來都是，他是民進黨最小的派系「堅系」，一個人的派系，是開玩笑，沒有其他意思。

王世堅說，他接受英系召集人莊瑞雄徵召，莊說「你多少還派上用場時，跟大家一起拚，可以幫大家助陣」，他欣然接受，很開心隨著莊瑞雄腳步去其他場域輔選其他要參選的人，並說，既然要參選公職，應該百分之百投入，求名不求利，擔任公職就要放棄個人在利益的追逐，稱讚莊瑞雄是公職最好模範，台北市當律師，一年可以抵5年立法院收入，莊因擔任公職捨棄，求名不求利。

媒體稱王世堅「扶龍王」變「母雞」，到處輔選，王世堅表示，他不是母雞，沒有那個資格，台中市的選舉主軸，母雞就是何欣純，何欣純在立法院多年來表現很好，代表民進黨參選台中市長，他認為很大機率會選上。

