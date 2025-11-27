「扶」助洪災，「輪」轉送愛，「三、三、三，送愛到光復」

「三、三、三，送愛到光復」捐車儀式.jpg

土城中央扶輪社於花蓮光復鄉洪災後主動慰問一粒麥子基金會，並串聯三峽北大菁英、土城東區扶輪社送愛到光復，合力捐贈三輛送餐服務車、三台送餐服務機車，成為花蓮縣中、南區送餐服務的行動生力軍。

這三個扶輪社從2023年三月開始關注一粒麥子的需要，偏鄉日照建置、老障關懷服務都是他們愛心支持的焦點。光復洪災後第一時間，土城中央扶輪社前社長江顯皎主動了解一粒麥子的相關災損，結合全體社友的愛心關懷，一輛車一輛車慢慢地達成，並串聯三峽北大菁英扶輪社及土城東區扶輪社，共捐出一百九十七點七萬元，譜寫出三扶輪社捐贈三輛送餐服務車及三台送餐服務機車的「三、三、三，送愛到光復」佳話。

深感「民以食為天，讓災民能正常吃飯，才有力量面對重建挑戰」，是三個扶輪社決定回應送餐服務車輛缺口的原因。土城中央扶輪社社長蔡舜賢表示，透過這三輛送餐服務車及三台機車，相信愛心可以深入每一個需要的角落，讓溫飽成為重建路上最堅實的力量。」

一粒麥子基金會於20年前在光復鄉成立花蓮服務中心，長期提供居家服務、送餐服務、行動沐浴車到宅沐浴服務、日間照顧服務、長照交通接送服務等項目。同為受災戶的一粒麥子，災後一邊沈著搶災復原、一邊勠力重啟服務。執行長林木泉指出，雖然送餐服務光復團隊的營養師、督導、志工、廚師都受到洪水影響，在停班、停課的兩週防災假期間，因掛念服務對象的餐食照顧需求，都提前返回工作崗位，力求盡早恢復送餐服務，與災區民眾共度難關。

家住花蓮光復鄉的六十四歲曹伯伯，家園雖然沒有遭災，因住家附近沒有便利商店，已經兩天以青木瓜果腹，九月二十六日那天於災後首度看到熟悉的送餐志工、收到沈甸甸的午餐便當時，感到非常欣慰。另一位七十五歲的陳爺爺說，很感謝一粒麥子在非常時期還提供服務，讓他非常感動。