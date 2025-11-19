批三立新聞配合罷團挨告 北檢認涉公共利益王鴻薇等5人不起訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

綠營推動「大罷免」活動時，國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、新北市議員江怡臻，發言人楊智伃、名嘴朱凱翔5人各自在臉書、直播中指稱三立電視配合大罷免，分別批評三立「綠媒」幫罷團造勢、製造新聞，遭三立電視控告公然侮辱、加重誹謗，台北地檢署今（19）日偵查終結，檢察官認為，媒體新聞報導方式，關乎媒體公信力，屬可受公評事項，5人發言內容並非憑空捏造，難認5人有減損三立名譽的真實惡意，5人罪嫌不足，均不起訴處分。

三立提告指出，該公司未配合大罷免或製造不實言論，但今年5月王鴻薇在臉書發文，指她在反罷宣講時，從來到場的三立新聞卻突然出現，原來是青鳥側翼罷團派人來搭配三立新聞，並稱綠媒為幫罷團造勢，故意安排青鳥想製造她被嗆。楊智伃則在臉書發文，本來只有中天的攝影機在直播，三立單機突然來現場拍攝，果然一隻罷團青鳥側翼跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝。

此外，朱凱翔在直播節目「預謀打假球被抓包，三立惱羞，歌舞加碰瓷，青島智商爆擊！」邀請徐巧芯、江怡臻對談，朱引用王鴻薇發文，指三立在那裡裝什麼裝嘛？三立控告5人公然侮辱、加重誹謗罪。

檢方調查，王鴻薇當天活動並未發出採訪通知，卻遭不同政治立場者嗆聲質疑，且三立確有到場採訪，王鴻薇有確信的證據而發文，並非杜撰事實，沒有減損三立名譽的真實惡意，不構成妨害名譽罪。

檢方認定5人質疑三立對新聞報導之取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，屬公共事務範疇，因而對此現象評論，與公共利益有關，屬可受公評事項，縱使言論令三立感到不快，難認有減損三立名譽的真實惡意，受言論自由保障，不構成妨害名譽罪，處分不起訴。

王鴻薇對此則在臉書發表聲明：

感謝檢方明察秋毫，對於國內媒體環境，及保障言論自由做出公正的判決，以正視聽。

鴻薇本身是媒體出身，媒體對新聞報導之取材、安排、呈現方式，關乎媒體的公信力與社會監督功能，涉及新聞自律、採訪倫理與資訊真實性，大罷免期間，確實有部分媒體因特定立場為政治目的團體造勢、製造新聞等行為，無疑重傷媒體第四權形象。

尤其明年2026年九合一選舉將至，希望本案可以讓媒體引以爲戒，堅守媒體操守與自律，維護國內新聞媒體環境，還需要各界媒體共同努力。

