批三立電視毒害人心、毀人家庭遭告 檢偵結不起訴名嘴朱凱翔

三立電視過去曾報導死亡連署案，內容提及罷免案領銜人李孝亮「一罪一罰要關30年」等，事後YOUTUBE網站「不演了新聞台」主持人朱凱翔邀請李孝亮上節目對談，內容痛批三立「毀人家庭」、「毒害人心不下於詐團」、「跟邪教沒兩樣」等語。三立不滿提告，台北地檢署今（10月10日）偵結，認定罪嫌不足，2人均不起訴處份。

今年5月6日8時許，朱凱翔邀請李孝亮擔任其YOUTUBE頻道「不演了新聞台」中節目「誰來早餐」的嘉賓，並進行節目直播。直播中，朱凱翔批評「三立毀人家庭」、「這個毒害人心的程度，不下於詐騙集團」、「三立的好朋友們，如果良心未泯的，放下屠刀立地成佛OK？」等語，一旁的李孝亮則以「嗯」、「對」附和。

事後，三立電視台對此不滿，向台北地檢署提告朱凱翔、李孝亮2人誹謗罪。檢方認為，三立為大型企業，且掌握社會較多權力以及資源分配，對於相對弱勢的意見表達本應以較大程度容忍。此外，朱凱翔、李孝亮討論罷免案以及相關法律爭議為可受公評之事，李僅為朱附和言論，縱使朱言詞過激，但尚未明顯逾越適當評論範圍，認定2人罪嫌不足不起訴處份。





