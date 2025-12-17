批不副署為「大罷免之延續」! 李艷秋 : 幫賴友友「大開方便之門」大撈特撈

行政院長卓榮泰(左)近期以「不副署」的方式試圖抗衡立法院強行通過的修正版《財劃法》，遭到在野陣營猛烈批評。媒體人李艷秋也針對相關情形進行分析，質疑賴清德總統想延續大罷免的政治鬥爭，並暗中向「賴友友」們開方便之門。 圖：翻攝自 李艷秋的新聞夜總會 Facebook 帳號

[Newtalk新聞] 朝野雙方近期因修正版《財劃法》爆發激烈衝突，行政院長卓榮泰以憲法賦予的「不副署」權試圖抗衡相關法案，但卻遭到藍白兩黨猛烈批評。針對行政單位與立法院的對立情勢，媒體人李艷秋發表分析文章，認為民進黨計畫透過「不副署」的方式，延續大罷免「顛覆立院少數劣勢」的計畫，並趁著民眾目光被聚焦在政治衝突時，暗中向「賴友友」們大開方便之門。

李艷秋透過 Facebook 發文指出，針對此次立法院通過的修正版《財劃法》，行政院先後透過覆議、不副署的方式，拒絕相關法案的實施。李艷秋認為，行政院未來可能參考此次的經驗，拒絕通過其他立法院表決通過的法案，「也就是說，立法院多數席次所代表的民意，在執政的民進黨眼中『是個屁』」。

江明宗在涉入貿易軍火的福麥國際裝潢公司前打卡稱「隱形冠軍」 圖：江明宗臉書

李艷秋表示，在卓榮泰以「不副署」的方式進行應對後，許多民進黨支持者也高呼在野陣營提出倒閣，迫使總統解散國會重選立委，暗示只要在野陣營獲得三分之二席次就能推動總統罷免案。但李艷秋指出，如果在野黨真的推動倒閣，就會成為民眾眼中製造政局混亂的元兇，並遭到民進黨支持者批判，「且如果重選後立院生態並未發生改變，一年後民進黨又可以再次發起大罷免」。

李艷秋強調，行政院「不副署」法案的行為，是「大罷免的延續」，質疑賴清德政府在這一年多來「無時無刻都不想著要顛覆民進黨在立法院的少數劣勢」。李艷秋推測，賴政府可能藉著此次政治大亂鬥的機會，將民眾的注意力集中到朝野政治鬥爭之上，並同時向「賴友友」們大開方便之門，「讓他們在光電、國防、軍火等領域大撈特撈」。

國民黨立委王鴻薇、羅智強舉行記者會，再度爆料一家茶葉公司得標國防部標案。 圖：張良一/攝

李艷秋也引用前台大校長管中閔「一覺醒來，回到民國初年北洋時代」以及葉慶元律師「大清憲法」的相關貼文，認為「袁世凱改制稱帝 83 天下台」以及「光緒帝 ( 亦稱清德宗 ) 頒布欽定憲法大綱三年後滿清滅亡」的兩段史實，可以為「不屑讀中國歷史」的賴總統帶來一點啟示。

