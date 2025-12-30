批中共用錯假訊息「破壞台灣人民信任」 國防部：國軍從沒退讓過
中共昨（29）日宣布對台發動圍台軍演，而從前美國眾議院議長裴洛西2022年訪台後，中共已經前後對台進行6次軍演，究竟這次軍演跟過往有何差異？國防部今（30）日表示，除了軍事恫嚇之外，就是想用錯假訊息破壞台灣人民的信任，但國軍從來沒退讓過。
中共今日對台實施兩波實彈射擊，共發射27枚火箭彈，同時落彈點也進入我24海浬，相較於2022年至今的中共軍演，這次有何差異？國防部情報次長謝日升中將回應，裴洛西女士在2022年訪台以後，中共前後6次的大型軍演，他們想要達到的目的，除了軍事恫嚇之外，另外一個就是認知作戰、錯假訊息，影響我們的民心士氣。
謝日升表示，中共主要的目的就是為了破壞你我之間的信任，企圖讓台灣的人民不相信國軍、不相信政府，但是要藉這個機會呼籲，請大家相信國軍，國軍守土有責，過去6次大型的軍演，國軍從來沒有退讓過，主要目的就是為了要讓國人相信，有國軍在，國家的安全是能夠得到確保，這個非常重要的訊息。
國防部發言人、政務辦公室主任孫立方中將補充，從2022年到現在觀察，中共在大型的針對性軍演當中，對於認知作戰的操弄，從來都不是只有單純的訊息操弄，每一次認知作戰的攻防過程當中，國防部發現到，中國都是把軍事行動跟非軍事行動來做一個結合，或者是所謂的動能式的作戰形式、跟非動能式的作戰形式做一個整合，目的是在於影響目標對象的認知，這個是新形態認知作戰主要呈現的方式。
