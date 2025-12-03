批中共自陷矛盾 林楚茵：否定《舊金山和約》反倒打臉自己

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗近日在國會答詢時援引《舊金山和約》指出，日本早已放棄對台灣的一切權利，因此「沒有立場認定台灣地位」。此言一出，引發中國外交部反彈，宣稱該和約「非法無效」。對此，民進黨立委林楚茵今（3）日在社群平台發文表示，高市早苗的直白說法戳破中共長年編織的政治敘事，讓北京陷入自我矛盾。





林楚茵指出，中華人民共和國從未統治過台灣，卻長期以政治語言包裝「主權想像」。然而，《舊金山和約》確實明確載明，日本放棄對台灣的權利，但未指向任何承受方，而中共也非該和約的簽署國，這使得北京聲稱對台擁有主權的論述站不住腳。

她強調，中共如今否定《舊金山和約》，聲稱「不承認」或「非法無效」，反而引發另一層邏輯問題；若否認《舊金山和約》的效力，是否同時否定該和約所宣告《馬關條約》失效的結果？如此推論將使「台灣仍屬日本」的荒謬結論浮現，形成北京的邏輯自爆。





林楚茵表示，正因中共無法自圓其說，才在國際法框架中選擇迴避《舊金山和約》的效力。她批評，北京對歷史採取選擇性解讀，試圖以政治話術翻轉二戰後的國際秩序，但反而凸顯其論述漏洞。





她也提到，近日台灣社群上掀起「全民改日本名字」的趣味潮流，反映民眾以幽默方式回應中國外交部的說法，同時也再次凸顯中共對台論述與現實脫節。





林楚茵強調：「事實很明確，中華人民共和國從來沒有統治過台灣。無論中共引用哪個條約，都無法改變這個事實。」

