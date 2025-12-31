批中共軍演影響全球和平 賴清德肯定國軍：鎮定以對、從容自若
記者劉秀敏／台北報導
中國解放軍東部戰區29日無預警展開代號「正義使命-2025」圍台軍演，總統賴清德今（31）日表示，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果；而面對當前多變的敵情及手段，他也期許各位將軍及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時的整備戰備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。
賴清德今日上午主持「中華民國115年1月份將官晉任授階典禮」時表示，晉任不僅是肯定各位將軍的卓越表現，也賦予更重大的責任。他期許各位，能夠秉持初衷，持續帶領部隊前進，為國軍革新及國防安全，做出更多貢獻。
賴清德首先恭喜趙建國晉任中將，他在過往職務任內，深耕國軍戰略規劃、推動國防自主兵力整建，展現宏觀的戰略眼光，是執行國軍轉型的重要推手；也要恭喜林獻欽、彭忠衎、張家穎、馮瑞華，四位晉任少將，各位無論是在維安、醫療保健、後勤 整補、或政戰心輔等任務上，都全力以赴，讓國軍能夠持續精進作戰能力、充實補保量能，也強化醫療韌性和官兵心理素質，並且鞏固國家的中樞安全。
賴清德說，各位將軍長期在各自領域，所展現的 領導能力與卓越績效，就是國軍持續 進步、提升國防韌性的重要動力。感謝大家的付出，辛苦了。
賴清德接著提到，近日，中國在台灣周邊海、空域實施軍演，國軍官兵在第一時間投入兵力，以快速應變、以變制變以及反制封鎖能力，鎮定以對、從容自若，驗證了平時訓練的成果。他要藉這個機會，再次代表全體國人，感謝所有國軍弟兄姐妹的努力和辛勞，共同守護國家安全。
賴清德指出，中國對台軍演並非單一事件，近期從日本周邊到南海，再到對台進行侵擾行動，中國威權持續擴張、升高脅迫，對區域的穩定，帶來高度不確定風險，也影響全球的航運、貿易與和平。
賴清德表示，面對當前多變的敵情及手段，期許各位將軍及所有國軍幹部，以更高標準來帶領部隊，強化戰備紀律與指揮效能；從平時的整備戰備，到各項即時應處，都能做到決策迅速、指管順暢、協同到位，成為一支可恃、可靠、可持續的防衛戰力，確保國家安全與人民福祉。
最後，賴清德也感謝現場寶眷們，「每一枚將星的閃耀，都是因為你們的體諒、辛苦與付出」，感謝各位為官兵在後方築起穩定的堡壘，讓他們沒有後顧之憂。未來，大家繼續團結一致，堅定捍衛國家安全，守護民主與自由。
更多三立新聞網報導
馬任內中國軍預算成長最快！吳思瑤：當年習近平可是要斬首馬英九啊！
中共軍演逼台 挺台灣軍工股16檔
視訊國防部掌握中共軍演情勢 賴清德令：沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對
圍台軍演！中共曝「無人機拍101」 王定宇嗆畫面偷來的：共軍素質低下
其他人也在看
解放軍圍台軍演！「昔批賴魯莽」美專家：軍備競賽台灣無勝算
解放軍東部戰區29日、30日進行「正義使命-2025」對台圍島軍演，曾抨擊總統賴清德「魯莽」的美國智庫「國防重點」亞洲事務主任高德斯坦（Lyle Goldstein）指出，中國大陸在兵力上有壓倒性優勢，且武器品質與訓練水準上也處於領先，「這是一場台灣幾乎毫無勝算的軍備競賽」。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 179
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 1 天前 ・ 208
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 276
中共圍臺軍演 川普說不擔心 明治天皇玄孫批「野蠻國家」
共軍圍台軍演，國際分析認為，跟美國通過史上最大筆對台軍售，還有日本首相高市早苗拒絕撤回「台灣有事」相關言論有關。指示美國總統川普被問到軍演後回應說，他知道解放軍正在軍演，但不擔心會發生任何事情。TVBS新聞網 ・ 22 小時前 ・ 386
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 19 小時前 ・ 144
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 1 天前 ・ 251
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 32
共軍演習射PCH-191遠程火箭砲 專家:模擬摧毀海馬士
共軍圍台演習第二天，出動各軍種、大量武器，但沒有外界預期的射飛彈，而是模擬摧毀我國對美採購的「海馬士」多管火箭，並秀出「遠程火箭彈」打擊，我國軍事專家分析，這次共軍的「PCH-191火箭彈」，就像「中國版海馬士」，造價便宜，可連發多炮，意圖針對我國北部以外、空防能力弱的關鍵基礎設施。TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 12
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
用你的魔法打敗你！國防部1圖反擊中國軍演：堅定捍衛主權、民主、自由
中國人民解放軍東部戰區宣布，今（29）日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，實施「正義使命－2025」圍台軍演，並，30日還要進行實彈射擊。對此，國防部成立應變中心派遣兵力應對，並在解放軍公布的軍演示意圖，放上「堅定捍衛」、「主權」、「民主」、「自由」等關鍵字強力反擊中國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
不只黨內互打還有「姊弟互打」謝衣鳳、謝典林彰化謝家挑戰「府會完全制霸」是高難度豪賭
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨彰化縣長候選人提名競爭開始升溫，最受矚目的是同時分別擔任中央國會議員、地方議會議長的「謝家姊弟」謝衣鳳、謝典林，現也有...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
中共3航艦能不能戰？ 軍方高層估：6艘為戰備基本量｜#鏡新聞
中國正義使命-2025A軍演，引發外界關注中國的「航母」戰力，根據我國軍方高層指出，國防部預判中共航母，基本數量可能為6艘，這還不包括訓練用的遼寧艦與山東艦。特別是航空母艦並非只是對付台灣，還可能牽制日韓和美軍行動，問題是台灣國防預算、以及國防特別條例遲遲沒通過，讓學者也呼籲，對國防投資是今天不做，明天就會後悔。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 20
解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美
中國解放軍東部戰區昨天（29日）無預警宣布，展開「正義使命-2025」軍演，預計集結陸、海、空及火箭軍等兵力，在台海周邊進行演練；當晚還以「那麼近那麼美，隨時到台北」為題，發出50秒短片，片中字幕還提及「加個油去台北」、「這麼近、那麼美，隨時到台北」等戲謔字眼，共軍更預告，今天（30日）將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 2
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
網上有人造謠部長請假！國防部打臉：顧立雄全程指導應對中共軍演
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區突襲宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演，網上卻有人造謠「國防部長休假，由交通部長暫代」，國防部回應，相關謠言「匪夷所思」，國防部長顧立雄全程參與應對過程、提出工作指導；中共認知作戰企圖讓台灣人民不相信國軍，破壞彼此信任。 國防部30日傍晚舉行臨時記者會，媒體關切，社群媒體Threads有網友以「國防部長休假，由交通部長暫代」字眼發文。國防部政務辦公室主任、發言人孫立方中將直呼「匪夷所思」並強調，國防部長顧立雄29日一早就進入國防部，從中共宣布軍演到軍演動態掌握及國防部採取應對措施、後續各級部隊採取立即備戰操演等過程，顧立雄都全程參與並提出工作指導。 孫立方提到，中共在實彈射擊之前，顧立雄也在國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）全程掌握狀況，也對國軍應處表達肯定。至於F16-V戰機鎖定中共空警500預警機畫面被網友質疑是P圖（後製），情次室次長謝日升中將表示，沒有必要去做任何P圖，畫面呈現空軍實際執行任務的成果。孫立方則說：「我們所有發布的監控圖片，都是真的，從來沒有新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 34
解放軍展開圍台軍演 小艦長一張圖要台灣人「自立自強」
解放軍展開圍台軍演「正義使命-2025」，在台海週邊5大區域進行實彈演練。同時間美國總統川普稱台海軍演「無需擔心」，小艦長呂禮詩則在臉書PO出一張美軍航母的部署圖，稱台灣人恐怕要「自立自強」。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 25