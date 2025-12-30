批中共軍演破壞區域穩定 賴清德：國軍沉著應對、台灣不會升高衝突

中共近日在台海周邊進行「正義使命-2025」軍事演習與實彈射擊，引發區域高度關注。總統賴清德今（30）日透過社群平台發文表示，稍早已與國防部進行視訊會議，聽取最新情勢報告，並要求相關單位保持沉著冷靜、嚴密掌握情勢、即時應對。他強調，中國持續以軍事威嚇破壞區域穩定，是對國際秩序的公然挑釁，台灣不會升高衝突，但也絕不退讓。



賴清德指出，近期中國在台海周邊、日本周邊及南海一帶頻繁進行軍事行動，持續在第一島鏈展開灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些行為已對全球航運安全與區域和平構成嚴重威脅。他直言，這並非負責任大國應有的作為。



賴清德強調，面對相關威脅，國安團隊與國軍已全面掌握中國各項軍事動態與認知操作，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。他也肯定國防部在相關情勢上的事前掌握與妥善因應，秉持「有節、有序、有管制」原則，確保國家安全。



賴清德同時向第一線國軍與海巡人員表達感謝，指出正因為他們日以繼夜堅守崗位，國人才能維持正常生活。他也呼籲國人團結一致，不受錯假訊息影響，與政府並肩守護民主與自由。



賴清德最後強調，台灣將持續以負責任態度面對區域局勢，不升高衝突、不挑起爭端，並在確保國家安全的前提下，堅定守護民主價值與生活方式。



更多風傳媒報導

