批中共軍演「非負責任大國」 賴清德籲：軍民一心、不受錯假訊息誤導

面對中國軍演，總統賴清德在臉書發文，提醒國人，此刻軍民一心，不受錯假訊息誤導。翻攝臉書



因應中國昨天（12/29）突然宣布對台灣展開軍事演習，國防部昨天上午起高度戒備，總統賴清德今（12/30）在臉書強調，不升高衝突、不挑起爭端，此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。

賴清德表示，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持。然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。

賴清德說，他要特別感謝全體海巡與國軍弟兄姊妹，以高度專業與使命感，在海防與領空的最前線，沉著應對各項威脅。「因為有你們日以繼夜的守護，國人才能如常生活、安心前行。」

賴清德強調，請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全。

賴清德說，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端。」此時此刻，軍民一心、不受錯假訊息誤導，就是守護民主家園最強大的力量。讓我們再次為第一線的英雄加油，共同捍衛國家的主權與自由。

